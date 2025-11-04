3p
Pintér Sándor: a kórházban hagyott csecsemők sorsa jövő tavaszig megoldódik

A belügyminiszter ahogy tavaly, úgy most is tartott egy előadást a Magyar Kórházszövetség konferenciáján.

Európa legjobb egészségügyi rendszerét akarják kiépíteni, ehhez pedig az kell, hogy emberközpontú legyen a betegellátás, még a mostaninál is jobban – ezzel kezdte egyórás előadását Pintér Sándor belügyminiszter, a Magyar Kórházszövetség konferenciáján.

A magyar egészségügyi rendszer modernizálásához, a magyar egészségpolitika céljainak megvalósításához pedig társakat keres – írja tudósításában az Economx.

De azt hangsúlyozta a belügyi tárca vezetője, hogy nem tud és nem is akarok gyógyítani, szervezni szeretne. 

Az elmúlt nyolc évben a járóbeteg-szakellátásban 430 millió betegellátás valósult meg, a fekvőbeteg-ellátásban pedig 16 millió ellátás volt, 1600 milliárd e-receptet írtak fel az orvosok, és 40 millió beutalót töltöttek ki, idézte a belügyminiszter az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) adatait.

Pintér szankcionálná a renitens betegeket
Az e-beutalók használatára ösztönözte a jelenlévőket, mert még mindig az orvosok tíz százaléka ezt nem hajlandó használni. És arra is felhívta a figyelmet, hogy az EESZT-ben a kórházak csak az e-beutalók 20 százalékát zárják le.

Szociális ellátás és a gyógyító tevékenység szétválasztása az egyik legnehezebb feladat. Felidézte, hogy több mint 300 csecsemő van a kórházakban, akiket otthagytak a szüleik. A belügyminiszter azt ígérte, hogy december 31-e és jövő év március 31-e között valamennyi csecsemő ellátását meg fogják oldani.

Pintér beszélt az alapellátás problémáiról is és kiemelte, hogy nincs elég háziorvos, sok a helyettesítés, nagyon sok a betöltetlen praxis. Azt tervezik, hogy az orvosképzésben kötelező három hónapos háziorvosi gyakorlatot írnak elő, hátha valaki kedvet kap a háziorvosláshoz. 

Arról is szót ejtett, hogy már 4,3 millióan töltötték le az Egészségablak applikációt, ami növeli a transzparenciát, és segíti a kapcsolattartást az állampolgárokkal az egészségügy területén. A Járóbeteg Irányítás Rendszerben (JIR) már 26 millió a publikált időpont van, ebből 14 millió időpontot foglaltak be a betegek, a háziorvosok pedig 140 ezer esetben foglaltak időpontot betegeiknek. 

Ugyanakkor van egy probléma, mert még mindig sokat kell várni a betegeknek mire sorra kerülnek, és még mindig sokan vannak azok is, akik nem jelennek meg a rendelésen a befoglalt időpont ellenére sem. 

Pintér Sándor elmondta, ő azt szorgalmazza, hogy a renitens betegeket szankcionálni kellene, de a politikusok óva intik ettől, azt mondják ez túl rendőrös gondolkodás.

Az orvosok jelenlétével kapcsolatban elmondta, hogy 1964 rendelőt ellenőriztek, a szakrendelők 53 százalékában nem volt betegellátás a rendelési idő első fél órájában. Volt olyan orvos, aki hamarabb hazament, 719 esetben, a rendelők 37 százalékában az utolsó fél órában sem volt orvos.

Az összesített adatok szerint a szakrendelők 16 százalékában sem az első, sem az utolsó fél órában nem volt ott az orvos a szakrendelésen.

Az egészségügy gazdasági hatásaival kapcsolatban elmondta, hogy az egészséges életévek emelésével a GDP 1-1,5 százalékos növekedése érhető el. A kórházi adósságokkal kapcsolatban pedig azt mondta, összesen 230 milliárd forinttal több jut a kórházak adósságrendezésére, ebből az összegből pedig 2026-ra 80 milliárd forintot át kell ebből delegálni.

