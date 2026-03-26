Pintér Sándor döntött: patikákban is írhatnak fel gyógyszereket

A Magyar Közlönyben közzétett szöveg szerint a krónikus betegségben szenvedő, folyamatos terápiában részesülő betegeknek létfontosságú, hogy gyógyszereik folyamatosan rendelkezésre álljanak. Pintér Sándor belügyminiszter ezért úgy döntött, hogy – a betegbiztonság szem előtt tartásával – bizonyos esetekben gyógyszerész, illetve okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló is írhat majd fel társadalombiztosítási támogatással gyógyszert – írja a 24.hu.

A 180 nap múlva hatályba lépő rendelet szerint gyógyszert a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) e célra rendszeresített papíralapú vényén vagy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) elektronikus vényén a gyógyszerész és kiterjesztett hatáskörű ápoló akkor rendelhet, ha ezt számukra a gyógyszertári felettes, az intézet vezető főgyógyszerésze, a háziorvos, a házi gyermekorvos lehetővé tette.

A gyógyszerész, illetve a kiterjesztett hatáskörű ápoló gyógyszert először akkor rendelhet, ha előtte fél éven belül a háziorvos saját jogon vagy szakorvosi javaslat alapján az adott gyógyszerből a betegnek már legalább 120 napra elég mennyiséget felírt, a beteg pedig azt ki is váltotta.

Később csak akkor írhat receptet a patikus, ha az adott gyógyszert utolsó alkalommal orvosi vény alapján adták ki, a beteg részére az EESZT nyilvántartásában az adott gyógyszerre nincs érvényes, orvos által kiállított vény rögzítve. Gyógyszerész gyógyszert csak a gyógyszertárban személyesen vagy törvényes képviselője útján megjelenő beteg részére rendelhet – írta a 24.hu.