2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Egészségügy Gyógyszeripar

Pintér Sándor döntött: patikákban is írhatnak fel gyógyszereket

mfor.hu

180 nap múlva lép hatályba a rendelet.

A Magyar Közlönyben közzétett szöveg szerint a krónikus betegségben szenvedő, folyamatos terápiában részesülő betegeknek létfontosságú, hogy gyógyszereik folyamatosan rendelkezésre álljanak. Pintér Sándor belügyminiszter ezért úgy döntött, hogy – a betegbiztonság szem előtt tartásával – bizonyos esetekben gyógyszerész, illetve okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló is írhat majd fel társadalombiztosítási támogatással gyógyszert – írja a 24.hu.

A 180 nap múlva hatályba lépő rendelet szerint gyógyszert a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) e célra rendszeresített papíralapú vényén vagy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) elektronikus vényén a gyógyszerész és kiterjesztett hatáskörű ápoló akkor rendelhet, ha ezt számukra a gyógyszertári felettes, az intézet vezető főgyógyszerésze, a háziorvos, a házi gyermekorvos lehetővé tette.

A gyógyszerész, illetve a kiterjesztett hatáskörű ápoló gyógyszert először akkor rendelhet, ha előtte fél éven belül a háziorvos saját jogon vagy szakorvosi javaslat alapján az adott gyógyszerből a betegnek már legalább 120 napra elég mennyiséget felírt, a beteg pedig azt ki is váltotta.

Később csak akkor írhat receptet a patikus, ha az adott gyógyszert utolsó alkalommal orvosi vény alapján adták ki, a beteg részére az EESZT nyilvántartásában az adott gyógyszerre nincs érvényes, orvos által kiállított vény rögzítve. Gyógyszerész gyógyszert csak a gyógyszertárban személyesen vagy törvényes képviselője útján megjelenő beteg részére rendelhet – írta a 24.hu.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Friss drámai európai drogkörkép: jelentősen nőtt a kokainhasználat

Az Európai Drog Ügynökség (EMCDDA) közzétette a legfrissebb, szennyvízvizsgálaton alapuló felmérés eredményeit. 2025-ben Európában átalakultak a drogfogyasztási szokások: az MDMA-fogyasztás ugyan csökkent 2024-hez képest, a kokain és a ketamin használata drámaian nőtt. De Magyarországról jött egy jó hír is.

Itt a megoldás a Nyírőben: maradhatnak a felmondott pszichiáterek

Megtette a hatását Ézsi Robin kórházigazgató távozása: a felmondásukat benyújtó pszichiáter orvosok maradhatnak az intézményben. 

Mint egy segélykiáltás: itt a hiánypótló magyar egészségügyi tanulmány

Átfogó szakmai tanulmány készült az egészségügyi alapellátás állapotáról: a szakmai szervezetek azonnali beavatkozást sürgetnek, mert a háziorvosi rendszer működőképessége már rövid távon is veszélybe kerülhet.

Kritikus helyzet állt elő ebben a vidéki kórházban

A hírek szerint az ajkai Magyar Imre Kórház fekvőbeteg-ellátásában mindössze 16 főállású szakorvos maradt, miközben az ápolói létszám is töredéke a biztonságos működéshez szükségesnek.

„Ezt az életbevágóan fontos információt ne tartsák titokban” – kéri Dr. Kaáli Nagy Géza

Dr. Kaáli Nagy Géza, az elsőként államosított Kaáli Intézetek alapítója és vezetője szerint nagyon nem mindegy, melyik állami meddőségi centrumban kezelik a meddő nőket.

Pont a választások előtt hozott a kórházakat érintő döntést a kormány

Orbán Viktor a járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő további intézkedésekről szóló rendeletet írt alá.

Dr.BA_DK

„Az emberek félnek attól, amit az orvostól tudnak meg, pedig életmentő lehet”

Félnek az emberek az egészségügyi információktól, pedig akár életmentő is lehet: a szívinfarktus és a stroke akár 10-15 évre előre jelezhető. A csütörtöki Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia előadója, Dr. Balázs Anna erről is beszélt, Dobó Kata pedig úgy látja, egyre többen tartják fontosnak a jó minőségű alvást és pihenést.

Felmondások a Nyírő Gyula Intézetben: várólistára került a 19 pszichiáter

Hétfőn derülhet ki, hogy visszaveszik-e a felmondott dolgozókat.

Új babamentő inkubátort adtak át Budapesten

Az újszülöttek biztonságos elhelyezéséről a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben gondoskodnak. 

Egyre többen cserélik le doktor Google-t doktor AI-ra

A lakosság mindennapi egészségügyi kérdéseire egyre gyakrabban az AI ad elsőként választ. A PwC Magyarország és a Publicis Groupe Hungary közös kutatása szerint a mesterséges intelligencia sokaknál természetes egészségügyi tájékozódási eszközzé vált. A technológia egyre nagyobb szerepet tölt be a páciensek eligazodásában.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG