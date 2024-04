Pintér Sándor kirúgta, mégis tanácsadó maradt

Bár tavaly felmentették hivatalából a Veszprém vármegyei központi kórház, a Csolnoky Ferenc Kórház igazgatóját, Töreki-Vörös Ibolyát, a hölgy jelenleg is tanácsadóként dolgozik a megbízott igazgató, Lang Zsuzsanna mellett – írja a 24.hu. Az információt a lap kérdésére a kórház is megerősítette. Megjegyzik, Töreki-Vörös a Fidesz–KDNP színeiben önkormányzati képviselő Pápán, valamint Töreki Sándor országos rendőr-főkapitányhelyettes felesége.

Pintér Sándor korábban rendőrfőkapitány volt, most a rendőrfőkapitány-helyettes feleségéről van szó

Fotó: MTI / Kovács Attila

A portál emlékeztet, a tavaly év végi igazgató-elbocsátási hullámban nemcsak a veszprémi kórház vezetőjétől, hanem az ahhoz tartozó két társintézmény, a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, valamint a pápai Gróf Eszterházy Kórház és Rendelőintézet vezetőjétől is búcsút vett a Belügyminisztérium

A lap érdeklődésére a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Töreki-Vörös tanácsadói díjazására azt válaszolta,

bérét a hatályos jogszabályok szerint – életkorának, képzettségének megfelelően – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény alapján téríti az intézmény.

A 24.hu arra is felhívja a figyelmet, hogy a veszprémi intézmény felel több, a vármegyében levő kórház gazdasági ügyeiért is. Ám a veszprémi kórház gazdasági igazgatója, Farkas Mária Anna, aki pályázik az intézmény főigazgatói posztjára is több alkalommal is figyelmeztetésben részesült az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) részéről. Ugyanis – ismerteti a lap – több esetben előfordult, hogy a hónap végi, fedezetlen kötelezettségvállalásokat (vagyis az olyan szerződéseket, melyek a működéshez nélkülözhetetlenek, de anyagi fedezet nincs rá) nem jelentett le a Belügyminisztériumnak. Farkas először tavaly márciusban kapott írásbeli megrovást emiatt, majd az OKFŐ újabb elmarasztalást javasolt, és azt írta a veszprémi kórház megbízott vezetőjének, hogy a munkavállalói kötelezettség ismételt megszegése a fennálló jogviszonyának munkáltató általi megszüntetését is eredményezheti – írja a lap.

Lapunk az igazgatóelbocsátási hullám után egy Kormányinfón megkérdezte Gulyás Gergely kancelláriaminisztert, mikor írják ki az új kórházigazgatói pályázatokat, a miniszter akkor pár hónapot ígért. A pályázatokat végül február végén tették közzé.