Ők ugrottak be a Pintér Sándor által kirúgott kórházigazgatók helyére

A 24 kórházigazgató eltávolítása mögött nyugdíjazás és egyéb okok is szerepeltek. Az érintettek között van 2 országos intézet vezetője, 7 vármegyei intézet és 15 városi kórház igazgatója, akik közül a búcsú alkalmával egyeseket kitüntetésben részesített Pintér Sándor belügyminiszter. Végigböngésztük a kórházak honlapjait, hány helyen tüntették már fel a vezetők leváltását, és a megbízott igazgatókat, akiknek addig kell ellátniuk a helyettesítéseket, míg az intézmények pályázat útján ki nem választják az új vezetőket.

Egyébként a megüresedett kórházigazgatói posztok kiírásának egyelőre nyoma sincs az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján sem az álláshírdetések, sem a pályázatok címszó alatt.

A Dél-pesti Centrumkórházban Müller Péter a megbízott igazgató. Fotó: Facebook

A három nyugdíjazott kórházigazgatónál egyöntetűen feltüntették a kórház honlapján, hogy kik vezetik megbízott (fő)igazgatóként tovább az intézményt:

a Dél-Pesti Centrumkórháznál Müller Péter orvos-igazgató vette át Vályi-Nagy István feladatait

orvos-igazgató vette át Vályi-Nagy István feladatait a Fejér megyei kórházban Bucsi István igazgató helyett - aki a Covid-járványban megtörte a nyilatkozati tilalmat - Kovács Attila orvosigazgató állja a sarat

orvosigazgató állja a sarat bár az Országos Mozgásszervi Intézet honlapján még mindig olvasható Poór Gyula nyugdíjazott főigazgató 2023. októberi köszöntője, a vezetőségben történt változás is felkerült. A megbízott főigazgató január 1-jétől Kiss Emese Virág egyetemi tanár, professzor, az MTA doktora.

A többi kórház vezetőjétől egyéb indokra hivatkozva köszönt el Pintér Sándor, és ezekben az intézményekben is kinevezték az ideiglenes vezetőket:

a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház korábbi igazgatója, Szabó Géza helyett jelenleg Laczkó Tamás stratégiai igazgató, Szabó korábbi helyettese tölti be a pozíciót megbízottként, akit egyébként 2023 októberében Nógrád vármegye Príma-díjával jutalmaztak

stratégiai igazgató, Szabó korábbi helyettese tölti be a pozíciót megbízottként, akit egyébként 2023 októberében Nógrád vármegye Príma-díjával jutalmaztak a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház leváltott igazgatója, Töreki-Vörös Ibolya helyett Lang Zsuzsanna orvosigazgató lett a megbízott vezető

orvosigazgató lett a megbízott vezető a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház korábbi igazgatója, Tóth Judit helyén már Fazekas Ágnes orvosigazgató neve látható a menedzsment menüpont alatt. Január 3-án egyébként a kórházban tájékoztató értekezletet tartottak a vezetőváltás miatt, amiről Csach Gábor, a város polgármestere posztolt közösségi oldalán, egyúttal azt ígérte, hogy a következő hetekben folyamatos tárgyalások indulnak, hogy minél előbb enyhüljön a jelenleg legsúlyosabb orvos- és szakdolgozóhiány

orvosigazgató neve látható a menedzsment menüpont alatt. Január 3-án egyébként a kórházban tájékoztató értekezletet tartottak a vezetőváltás miatt, amiről Csach Gábor, a város polgármestere posztolt közösségi oldalán, egyúttal azt ígérte, hogy a következő hetekben folyamatos tárgyalások indulnak, hogy minél előbb enyhüljön a jelenleg legsúlyosabb orvos- és szakdolgozóhiány a budapesti Szent Margit Kórház korábbi vezetőjének, Nagy Mihálynak a posztját Virág József PhD orvosigazgató tölti be

a pápai Gróf Eszterházy Kórház és Rendelőintézet előző igazgatója, Havrilla Gyula helyett már Sipos Gábor orvosigazgató a megbízott igazgató. Az intézmény honlapján egy december 20-i dokumentumot még Havrilla írt alá, miszerint a Covid miatti látogatási tilalmat feloldja, de a maszkhasználatot meghagyja

orvosigazgató a megbízott igazgató. Az intézmény honlapján egy december 20-i dokumentumot még Havrilla írt alá, miszerint a Covid miatti látogatási tilalmat feloldja, de a maszkhasználatot meghagyja a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet leváltott vezetője, Vermes Tamás helyett már Kuzman Ágnes megbízott ápolási vezető látja el a feladatokat

megbízott ápolási vezető látja el a feladatokat a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetnél Takács Mária PhD osztályvezető főorvost nevezték ki Rudner Ervin helyére

PhD osztályvezető főorvost nevezték ki Rudner Ervin helyére a tatabányai Szent Borbála Kórház honlapján Kanász Gábor Imre helyett már Ernyey Zoltán orvosigazgató, osztályvezető főorvos néz vissza, mint megbízott főigazgató

orvosigazgató, osztályvezető főorvos néz vissza, mint megbízott főigazgató a Kazincbarcikai Kórház honlapjáról levették Tóth Gábor főigazgatót, és Bássler Beáta orvosigazgatót tették az első helyre, de a neve mellé nem került oda, hogy megbízottként ő vezetné átmenetileg az intézményt

orvosigazgatót tették az első helyre, de a neve mellé nem került oda, hogy megbízottként ő vezetné átmenetileg az intézményt a Keszthelyi Kórház korábbi főigazgatója, Kató Csaba munkáját jelenleg Gieth Andrea Borbála orvosigazgató végzi

orvosigazgató végzi a mosonmagyaróvári Karolina Kórház-rendelőintézet korábbi vezetőjének, Takler Ágnesnek a feladatait jelenleg Jenei Júlia Kinga orvosigazgató látja el

orvosigazgató látja el egyedül a dunaújvárosi Szent Panteleon Kórház honlapján olvasható a Jobbágy Lajos helyére került új megbízott főigazgató, Kővágó Levente orvosigazgató köszöntője, amelyben ezt írja: „Bár intézményünket is érinti az országosan tapasztalható orvos- és szakdolgozói hiány, a családias és egymást segítő légkörnek köszönhetően, valamint annak, hogy a vezetés hangsúlyt fektet a megfelelő munkakörülmények kialakítására, kórházunkat ezidáig elkerülte a kezelhetetlen orvos-, illetve szakdolgozó hiány”.

További 9 érintett intézmény honlapján még a régi vezetők szerepelnek a weboldalakon:

a Balatonfüredi Állami Szívkórház honlapján még a leváltott főigazgató, Veress Gábor tavaly nyári köszöntője fogadja a látogatókat, és a menedzsmentben sem tettek változtatásokat

a dombóvári Szent Lukács Kórház igazgatójaként az intézmény honlapján továbbra is Kerekes László van feltüntetve

a csornai Margit Kórház weboldalán még mindig a régi főigazgató, Winiczai Zoltán neve és köszöntője olvasható

a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet weboldalán változatlanul Szecsei Klára szerepel, mint főigazgató

az Oroszlányi Szakorvosi Intézet vezetője látszólag még mindig Varjú János

a jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatója az intézmény honlapján továbbra is Csiki Zoltán

a gyöngyösi Bugát Pál Kórház honlapján még mindig Weisz Péter főigazgató mosolyog vissza

a Tolna Vármegyei Balassa János Kórháznál a menedzsment és a főigazgatói köszöntő menüpont is feltöltés alatt áll, így nem lehet tudni itt sem, hogy Németh Csaba helyett kit bíztak meg

a kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház főigazgatójaként pár napja jelenleg is Prosszer Ottó volt feltüntetve, ahol egyébként az orvosigazgató és az ápolási igazgató is megbízottként dolgozik, de jelen pillanatban elérhetetlen a weboldal.

A Bonyhádi Kórház és Rendelőintézetről már korábban érkeztek lesújtó hírek, most azonban a menesztett főigazgatók közé tartozó Barcza Zsolt nyilatkozata vált érdekessé. Bár a kórház honlapján más kórházakkal ellentétben nincs feltüntetve a vezetőség, sőt, alig van fent releváns információ. Csupán az ugrik fel minden menüpontban, hogy 2024 januárjában mikor nincs az intézetben 24 órás ambuláns sebész szakorvosi készenlét, ami miatt Szekszárdra kell utaznia a pácienseknek. A teol.hu-nak azonban nyilatkozott Barcza Zsolt főigazgató, miszerint nem mentették fel, és továbbra is ő tölti be a főigazgatói tisztséget. Ennek hátterében pedig az lehet, hogy a korábbi információkkal szemben a Belügyminisztérium listáján már, vagy mégsem szerepelt a bonyhádi főigazgató.