Pintér Sándor pirulhat: elképesztő mélységbe süllyedt a magyar egészségügy

A Vakmajom Facebook-oldal osztotta meg azt a nemzetközi összehasonlítást, amely az egészségügyi ellátás minőségét mutatja meg az egyes európai államokban. Magyarország 37 ország közül a 32. helyre fért be, és nemcsak a nyugati államok, de számos kelet-európai, sőt Unión kívüli ország is előzi, többek közt Oroszország vagy Ukrajna, de Észak-Macednónia vagy Bosznia-Hercegovina is.

A listán mögöttünk csak Szerbia, Málta, meglepő módon Írország, Albánia és Belarusz található. Mint posztjában Vakmajom írja, az egészségügyi döntő szempont lehet abban, hogy hol jobb élni.