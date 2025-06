Pintér Sándorék kiadták a kórházak listáját, ahol tavaly klímafejlesztések történtek

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Takács Péter államtitkár korábban azt is említette, hogy idén 4 milliárd forintos tartalékpénz áll rendelkezésre a klímákkal kapcsolatos „havariahelyzetek” elhárítására. Arra a kérdésre, hogy ennek felhasználását hogy kell elképzelni, a Belügyminisztérium azt írta:

Most a Jahn Ferenc Kórházban van zűr.

Kérdésünkre annak a 31 egészségügyi intézménynek is elküldték a listáját, ahol 2024-ben a KEF által hűtésrekonstrukciós projektek történtek. Nevezetesen:

Mindez azért is fontos, mert a Magyar Kórházszövetség utolsó, 2017-es felmérése szerint a magyar műtők harmadában, a betegszobák 98 százalékában nincs klíma. Ezért nem valószínű, hogy pár év alatt valóban a műtőket 100 százalékban klimatizálták volna, ahogy arra Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a május 8-i, illetve a legutóbbi Kormányinfón is utalt. A Belügyminisztériumtól kapott friss listából – és a kórházakból érkező jelzések alapján – arra lehet következtetni, hogy a légkondicionálási fejlesztések és szintentartások mellett vagy ellenére a klímafelmelegedéssel járó kánikulák miatt még többet kéne költeni erre a területre.

Takács Péter egészségügyi államtitkár áprilisban az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kijelentette: biztos, hogy idén nyáron is klímák fognak leállni a kórházakban. Nos, nem is kellett sokat várni erre, júniusban a budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet intenzív osztályán romlott el egy berendezés. Ezt a kórház álhírnek nevezte sajtóközleményében, tegnap (június 18-án, szerdán – a szerk.) azonban orvosok jelezték, hogy a műtők és az intenzív osztály légtechnikája továbbra sem üzemel – írta Facebookon-oldalán Kulja András. Ezt megelőzően pedig Varga Ferenc, a DK országgyűlési képviselője jelezte, hogy a szentesi Dr. Bugyi István Kórház krónikus belgyógyászatán magatehetetlen betegek fekszenek elviselhetetlen hőségben.

