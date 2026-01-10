2p
Pintér Sándorék többszáz ingyenes injekciós tűt utasítottak vissza

Ingyen sem kellett az egészségügynek a Covid-járvány után megmaradt 400 ezer injekciós tű.

Nem kellett a magyar egészségügynek az a 400 ezer darab orvosi tű, amelyeken évek óta próbál túladni egy magyar vállalkozó – írja a Hvg306.

Még a világjárvány idején rendelte az eszközöket, de azóta nincs már rájuk akkora kereslet, az egészségügytől azt a választ kapta, hogy nem vehetik át tőle az injekciós tűket.

A megrendelt tűk nem érkeztek meg időben a vállalkozóhoz, miután 2021 márciusában a Szuezi-csatornán keresztbe állt egy teherszállító hajó, ami miatt leállt a csatorna forgalma. Végül négy hónap késéssel jöttek meg a tűk, de akkorra a koronavírus-helyzet csillapodni látszott, már nem volt akkora szükség az országban, és a megrendelő elállt a vállalkozóval kötött üzlettől.

2026 márciusáig szól a szavatossági idejük
Fotó: Pixabay

Amikor kórházaknak, rendelőknek próbálta eladni a termékeket, kiderült, hogy ezen intézmények központilag irányított beszerzésekkel vásárolnak, és nem tud bekerülni a rendszerbe.

Azóta nem sikerült túladni a termékeken, noha egy részét, 10–20 ezer darabot sikerült elajándékozni különböző szervezeteknek. A lap megkereste az egészségügyért felelő belügyminisztériumot, és megkérdezte, miért nincs lehetőség az egyébként megfelelő minőségű eszközök ingyenes átvételére. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKF) válaszolt:

„Köszönünk minden felajánlást, azonban jelenleg minden szükséges eszköz a kórházak rendelkezésére áll.”

– írták, és hozzátették, hogy a „védőeszközök egy része jelenleg is elérhető, az intézmények ezeket térítésmentesen rendelhetik meg, a kért mennyiségeket pedig havonta kiszállítják számukra”.

Azonban a 400 ezer tűnek van szavatossági ideje, ami 2026 márciusában lejár. Ezt meg lehet ugyan hosszabbítani két évvel, de ha végül mégis a megsemmisítés lesz a megoldás, akkor az további költséget fog jelenteni a vállalkozónak.

A héten 13 csecsemőtápszert hívtak vissza.

