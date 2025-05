Pintér Sándorék újabb változást szeretnének a kórházaknál

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Ugyanezen jogszabály-javaslat megteremti a lehetőségét annak, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) inkasszóval behajtsa a közbeszerzési eljárások díját, ha az nem érkezik meg időben a kórházaktól a fenntartó számlájára. A tervezett eljárás szerint a jövőben Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a szolgáltatóknak járó finanszírozásból vonja a tartozás összegét – értelmezte a Népszavának a változást Rásky László, aki azt is megjegyezte: meglehetősen kegyes az intézményeihez a fenntartó, hiszen az amúgy is forráshiánnyal küzdő intézményeitől legfeljebb a havi finanszírozásuk tíz százalékát vonja el egyszerre.

A központi anyagellátó 200 féle eszközzel nyit és fokozatosan bővítik a kínálatát. Pintér Sándor szerint ugyanis, ha egy OBI, vagy Spar meg tudja oldani akár 40-50 ezer termék központi raktározását, miért ne menne ez az egészségügynek is.

Tervei szerint egyetlen nagy pátyi raktárból látják majd el valamennyi intézményt gyógyítási eszközökkel. Közölte azt is, hogy amint megnyitják az új logisztikai központot, 26 raktárat bezárnak.

A rendelettervezetet kiszúró Népszava szerint a Belügyminisztérium honlapján közzétett javaslat értelmében a jövőben egyetlen nagy logisztikai bázisról szolgálhatják ki a kórházakat, szakrendelőket a betegellátáshoz szükséges úgynevezett fogyó-anyagokkal (például műtéti textíliákkal, implantátumokkal). Most az ehhez szükséges raktárakat országszerte a beszállítók működtetik. Sőt, a szükséges eszközöket maguk a beszállítók vitték házhoz a kórházaknak.

