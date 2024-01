Pocsék állapotban van a magyarok egészsége

A magyarok alig több mint fele elégedett egészségi állapotával, mégis mindössze ötödük mondta, hogy életmódot váltott az egészsége érdekében – derült ki az NN Biztosító egészségtudatosságot vizsgáló kutatásából. A felmérés kimutatta, hogy az egészségpénztári tagsággal vagy egészségbiztosítással rendelkezők jóval egészségtudatosabbak, mint azok, akik nem rendelkeznek ilyennel, illetve hogy a nők sokkal fontosabbnak tartják a rendszeres szűrővizsgálatokat, a káros szenvedélyekről való leszokást vagy a pihenésre fordított időt, mint a férfiak.

Január az újévi fogadalmak hónapja, ekkor határozzák el a legtöbben, hogy életmódot váltanak, egészségesebb életvitelre térnek át. Úgy tűnik, erre szükség is van. Az NN Biztosító legfrissebb felmérése kimutatta ugyanis, hogy a magyar aktív korúak alig több mint fele értékeli jónak saját egészségi állapotát, miközben a megkérdezettek 58 százaléka kifejezetten aggódik az egészségéért.

Lehetne többet tenni. Fotó: Depositphotos

Tudjuk, de nem mindig tesszük

Úgy tűnik, a 20-64 év közöttiek túlnyomó többsége pontosan tudja, hogy miként kellene változtatnia az életmódján, de jóval kevesebben vannak azok, akik cselekednek is. Az életmóddal kapcsolatos tervezésben nagyon jók vagyunk: 36 százalék most is tervez életmódváltást egészsége érdekében, de mindössze 20 százalék tett is már lépéseket ezen a fronton, 25 százalék pedig tudja, hogy váltani kellene, de még a tervezésig sem jutott el. Minden ötödik aktív korú felnőtt pedig nem is tervez életmódváltást.

A felmérésben résztvevők közül legtöbben az egészséges táplálkozást (81 százalék), a rendszeres testmozgást (75 százalék) és a pihenésre, kikapcsolódásra szánt időt (71 százalék) említették, amikor az egészség megóvásáról van szó. A rendszeres szűrővizsgálatot 58 százalék, a megfelelő vitamin- és ásványianyag-pótlást 51 százalék sorolta ebbe a körbe. Ugyanakkor a nők jóval felelősebben gondolkodnak: kétharmaduk tekinti a rendszeres szűrővizsgálatot az egészségmegóvás eszközének, szemben a férfiakkal, akiknek mindössze fele vélekedik így.

Az öngondoskodók egészségtudatosabbak is

Az egészségpénztári tagok, illetve azok, akik rendelkeznek valamilyen egészségbiztosítással, az egészséges életmódról is jóval felelősségteljesebben gondolkodnak, mint azok, akik nem használnak ilyen eszközt az egészségügyi kiadások kezelésére.

Ami az életmódváltást illeti, itt a legszembetűnőbb a különbség: az egészségpénztári tagok 68 százaléka, az egészségbiztosítással rendelkezők 64 százaléka tervezi vagy már el is kezdte az életmódváltást, míg a kizárólag állami egészségügyi ellátást igénybe vevők alig 17 százaléka tért át egészségesebb életmódra és 31 százalék tervezi azt, egynegyedük pedig egyáltalán nem gondolkodik ilyenben. Emellett előbbiek a rendszeres szűrővizsgálatot és a rendszeres orvoslátogatást is sokkal nagyobb arányban tartják fontosnak az egészségmegóvásban, mint az utóbbi csoport.