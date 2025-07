Pofonnal felérő adatot közölt az egykori sztárháziorvos: nagyon nagy a baj?

Azt is leírja, arról nehezebb nyilatkozni, hogy ez hány ellátatlan embert jelenthet a gyakorlatban, hiszen van, ahol jól működik a helyettesítés, de olyan körzet is van, ahol a meglévő „rendes” háziorvos nem látja el megfelelően a feladatait.

A kommentek között Eörsi leírja, hogy a háziorvoshiány szinte minden európai országban probléma, azonban az, hogy a 6400 praxisból ilyen sok betöltetlen, illetve az általa közölt ábrán is látható folyamatosan növekvő tendencia egyedülállónak számít.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint júniusban meghaladta az 1000-et a betöltetlen magyarországi háziorvosi praxisok száma – hívta fel a figyelmet Eörsi Dániel, aki 2023-ban hagyta ott a háziorvosi pályát, előtte pedig többször is nyilatkozott a médiának különböző szakmai kérdésekben.

Júniusban lélektani határhoz érkezett a betöltetlen háziorvosi praxisok száma Magyarországon, de nem is ez a legrémisztőbb.

