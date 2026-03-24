Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Egészségügy Egészségügy és egészségipar Kórházak Orbán Viktor

Pont a választások előtt hozott a kórházakat érintő döntést a kormány

Orbán Viktor a járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő további intézkedésekről szóló rendeletet írt alá.

A járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő további intézkedésekről hozott rendeletet a kormány – derül a hétfőn késő este megjelent Magyar Közlönyből.

Ennek lényege a következő:

  • Az állami, önkormányzati, egyházi és felsőoktatási klinikai egészségügyi szolgáltatók év végi lejárt tartozásaira működési támogatást kapnak
  • A támogatás összegét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő határozza meg és teszi közzé
  • A támogatás csak a tartozások kiegyenlítésére használható, intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem
  • A tartozások rendezése prioritási sorrendben történik: először a 60 napon túl lejárt, majd a 31–60 napon belül, aztán a 30 napon belül lejárt, végül a további tartozások
  • A támogatás nem használható fel a fenntartóval vagy tulajdonosi érdekeltséggel szembeni tartozásokra, illetve rezsikompenzációra
  • A támogatás felhasználását a kormányzati ellenőrzési szerv 2026. augusztus 31-ig ellenőrzi
  • Szabálytalanság esetén a támogatás visszatérítendő, a visszatérítendő összeg a jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt
  • A támogatás 2026. március 31-ig kerül kiutalásra, felhasználási határidő 2026. április 30.
  • A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe új melléklet lép, amely részletesen meghatározza a 2026. évi egészségügyi finanszírozási előirányzatokat.

Kérdés, ez mennyiben járul hozzá a tavaly év végén közel 96 milliárd forintra rúgó kórházi adósság csökkentéséhez. Az Orbán-kormány ennek teljes rendezését ígérte, ám a múlt héten kiderült, nem mindegyik egészségügyi intézmény jut hozzá a teljes összeghez.

Egy másik rendeletben arról határozott a kormány, hogy a gyógyító-megelőző ellátásra szánt támogatás 15,5 milliárd forinttal emelkedik.

 

Dr.BA_DK

„Az emberek félnek attól, amit az orvostól tudnak meg, pedig életmentő lehet"

Félnek az emberek az egészségügyi információktól, pedig akár életmentő is lehet: a szívinfarktus és a stroke akár 10-15 évre előre jelezhető. A csütörtöki Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia előadója, Dr. Balázs Anna erről is beszélt, Dobó Kata pedig úgy látja, egyre többen tartják fontosnak a jó minőségű alvást és pihenést.

Felmondások a Nyírő Gyula Intézetben: várólistára került a 19 pszichiáter

Felmondások a Nyírő Gyula Intézetben: várólistán a 19 pszichiáter

Hétfőn derülhet ki, hogy visszaveszik-e a felmondott dolgozókat.

Új babamentő inkubátort adtak át Budapesten

Az újszülöttek biztonságos elhelyezéséről a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben gondoskodnak. 

Egyre többen cserélik le doktor Google-t doktor AI-ra

A lakosság mindennapi egészségügyi kérdéseire egyre gyakrabban az AI ad elsőként választ. A PwC Magyarország és a Publicis Groupe Hungary közös kutatása szerint a mesterséges intelligencia sokaknál természetes egészségügyi tájékozódási eszközzé vált. A technológia egyre nagyobb szerepet tölt be a páciensek eligazodásában.

Az ígéretek ellenére mégsem fizetik ki minden kórház adósságát

Új szabályokat hoztak, például a tolerálható adósság fogalmát is bevezették. 

Nem az orvosok kiiktatása az AI célja

Bár sokan csak a tehetősek divathóbortnak tartják a longevity-t, a hosszú élettel foglalkozó tudományt, valójában sokkal mélyebb rétegeket érintő szegmens. Mindeközben a mesterséges intelligencia megjelenésével még inkább gellert kapnak az ezzel foglalkozó innovációk – a március 26-i Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia pedig épp ilyen fókuszból tekint a témára, melyről a résztvevők közül két szakértő beszél.

Sikerül megfékezni az egyre durvább járványt Magyarországon?

Sokmilliós vakcinatendert írt ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a hepatitis A vírus megfékezésére. Meg is van a nyertes.

Itt élnek Európa legidősebb emberei

Több mint másfél évszázadon át a várható élettartam folyamatosan nőtt a leggazdagabb országokban. De vajon van-e még feljebb is?

Titkosak az MR/CT-vizsgálatok várólistái

Elképesztően hosszú várakozási időkről számolnak be a páciensek a képalkotó diagnosztikai vizsgálatoknál. A Honvéd Kórházban év végére, az Onkológiai Intézetben jövő tavaszra tudnak csak időpontot adni. A szakértők szerint a CT és MR gépek államosítása sem tett jót a várólistáknak.

Egy hétig lehet hozzászólni a kórházak támogatásáról szóló rendelettervhez

Egy hétig lehet hozzászólni a kórházak támogatásáról szóló rendelettervhez

A felhalmozódott tartozásaik rendezéséhez ad támogatást a kormány a kórházaknak és rendelőknek, a pénzt azonban nem fordíthatják felújításra, beruházásra, vagy fejlesztésre. Legalábbis ez áll a tervezetben, amihez egy hétig még bárki fűzhet észrevételeket.

