Pont a választások előtt hozott a kórházakat érintő döntést a kormány

A járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő további intézkedésekről hozott rendeletet a kormány – derül a hétfőn késő este megjelent Magyar Közlönyből.

Ennek lényege a következő:

Az állami, önkormányzati, egyházi és felsőoktatási klinikai egészségügyi szolgáltatók év végi lejárt tartozásaira működési támogatást kapnak

A támogatás összegét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő határozza meg és teszi közzé

A támogatás csak a tartozások kiegyenlítésére használható, intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem

A tartozások rendezése prioritási sorrendben történik: először a 60 napon túl lejárt, majd a 31–60 napon belül, aztán a 30 napon belül lejárt, végül a további tartozások

A támogatás nem használható fel a fenntartóval vagy tulajdonosi érdekeltséggel szembeni tartozásokra, illetve rezsikompenzációra

A támogatás felhasználását a kormányzati ellenőrzési szerv 2026. augusztus 31-ig ellenőrzi

Szabálytalanság esetén a támogatás visszatérítendő, a visszatérítendő összeg a jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt

A támogatás 2026. március 31-ig kerül kiutalásra, felhasználási határidő 2026. április 30.

A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe új melléklet lép, amely részletesen meghatározza a 2026. évi egészségügyi finanszírozási előirányzatokat.

Kérdés, ez mennyiben járul hozzá a tavaly év végén közel 96 milliárd forintra rúgó kórházi adósság csökkentéséhez. Az Orbán-kormány ennek teljes rendezését ígérte, ám a múlt héten kiderült, nem mindegyik egészségügyi intézmény jut hozzá a teljes összeghez.

Egy másik rendeletben arról határozott a kormány, hogy a gyógyító-megelőző ellátásra szánt támogatás 15,5 milliárd forinttal emelkedik.