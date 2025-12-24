2p
Pont karácsony előtt robbant be a járvány

mfor.hu

46 ezren fordultak orvoshoz a múlt héten tünetekkel.

Magyarországon a múlt héten 46 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán közzétett heti jelentésében. Akut légúti fertőzés tüneteivel 250 500-an keresték fel orvosukat. Azt írták: az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók 46 százaléka 14 év alatti, 26,3 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt, 17,9 százalékuk 35-59 éves, 9,8 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók 36,1 százaléka volt 14 év alatti, 33,2 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt, 22,4 százalékuk 35-59 éves, 8,3 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az év 51. hetében 17 közigazgatási területen nőtt, két közigazgatási területen – Csongrád-Csanád és Nógrád vármegyében – csökkent, Zala vármegyében pedig nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva.

December 15. és 21. között Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Fejér vármegyében volt a legtöbb beteg, míg Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Baranya vármegyében a legkevesebb. Az 51. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról hat jelentés érkezett Fejér, Komárom-Esztergom, Vas és Zala vármegye területéről.

A járványok két óvodát, egy bölcsőde és óvodát, két általános iskolát, továbbá egy idősotthont érintettek. Öt járványban vettek mintát és történt a laboratóriumi vizsgálatok mind az öt esetben kimutatták az influenza A vírust. Kórházba az 51. héten 167 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük tízen szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.

December 15. és 21. között összesen 2385 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK laboratóriumában. Ebből 135 mintában az influenza valamelyik típusát, 12-nél légúti RSV (légúti óriássejtes vírus), 431-ben koronavírus-fertőzést igazoltak.

(MTI)

