Pontot tettek a világ egyik legnagyobb oltásmítoszára

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) oltásbiztonsági bizottsága csütörtöki közleményében leszögezte, hogy a legújabb tudományos eredmények szerint sincs kapcsolat a védőoltások és az autizmus kialakulása között, és ezzel a nemzetközi szervezet megerősítette a több mint két évtizede erről kiadott megállapítását.

Novemberben a WHO Oltási Biztonsággal Foglalkozó Globális Tanácsadó Bizottsága két olyan alapos és átfogó elemzés alapján fogalmazta meg álláspontját, amely 2010 és 2025 augusztusa között publikált tanulmányokon alapult.

Az áttekintések a vakcinákat általában, a tiomerzált – higanyalapú tartósítószert – tartalmazó vakcinákat pedig külön is vizsgálták. A tiomerzállal kapcsolatban régóta hangoztatták kritikusai, hogy hozzájárul az autizmus kialakulásához, ám ezt az állítást tudományos kutatások ismételten cáfolták.

A bizottság közlése szerint az oltások és az egészségügyi következmények között csak akkor állapítható meg ok-okozati kapcsolat, ha több kiemelkedő színvonalú tanulmány következetesen statisztikai összefüggést mutat ki. A 31 tanulmányból azonban húsz nem talált bizonyítékot az oltások és az autizmus közötti összefüggésre – hangsúlyozták.

A bizottság hozzáfűzte, hogy tizenegy tanulmány utalt lehetséges összefüggésre, de ezekben komoly módszertani hibákat találtak, és magasnak ítélték a kutatásokban az elfogultság kockázatát.

(MTI)