2p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar Egészségügyi Világszervezet, WHO

Pontot tettek a világ egyik legnagyobb oltásmítoszára

mfor.hu

A WHO megerősítette, hogy nincs összefüggés a védőoltás és az autizmus kialakulása között.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) oltásbiztonsági bizottsága csütörtöki közleményében leszögezte, hogy a legújabb tudományos eredmények szerint sincs kapcsolat a védőoltások és az autizmus kialakulása között, és ezzel a nemzetközi szervezet megerősítette a több mint két évtizede erről kiadott megállapítását.

Novemberben a WHO Oltási Biztonsággal Foglalkozó Globális Tanácsadó Bizottsága két olyan alapos és átfogó elemzés alapján fogalmazta meg álláspontját, amely 2010 és 2025 augusztusa között publikált tanulmányokon alapult.

Az áttekintések a vakcinákat általában, a tiomerzált – higanyalapú tartósítószert – tartalmazó vakcinákat pedig külön is vizsgálták. A tiomerzállal kapcsolatban régóta hangoztatták kritikusai, hogy hozzájárul az autizmus kialakulásához, ám ezt az állítást tudományos kutatások ismételten cáfolták.

A bizottság közlése szerint az oltások és az egészségügyi következmények között csak akkor állapítható meg ok-okozati kapcsolat, ha több kiemelkedő színvonalú tanulmány következetesen statisztikai összefüggést mutat ki. A 31 tanulmányból azonban húsz nem talált bizonyítékot az oltások és az autizmus közötti összefüggésre – hangsúlyozták.

A bizottság hozzáfűzte, hogy tizenegy tanulmány utalt lehetséges összefüggésre, de ezekben komoly módszertani hibákat találtak, és magasnak ítélték a kutatásokban az elfogultság kockázatát.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Úgy tűnik, az influenza kezdi átvenni a stafétát a Covidtól

Kijöttek aNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss adatai, amelyek szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban stagnált az év 48. hetében, kivéve egy-két várost.

Hálapénz helyett: ekkora ajándékot adhat 2026-ban az orvosnak

Hálapénz helyett: ekkora ajándékot adhat 2026-ban az orvosnak

A pénz tilos, ajándékozni szabad.

Erre mit lép Takács Péter? Műtéteket halasztottak el a János kórházban a fűtéskimaradások miatt

Erre mit lép Takács Péter? Műtéteket halasztottak el a János kórházban a fűtéskimaradások miatt

Három beavatkozást is el kellett tolni.

A hálapénz helyett itt az új mumus

A paraszolvencia eltűnt, de most a kettős praxis lett az egészségügy rákfenéje.

Petesejt-donáció: jelentős fejpénzt ajánlanak magyar nőgyógyászoknak a határon túli meddőségi klinikák?

Nemcsak az egyházakkal és a KDNP-vel kell megvívnia harcát az egészségügyi államtitkárságnak a petesejt-donáció terén, hanem a szomszédos meddőségi klinikákkal is? Információink szerint az utóbbi időben megszaporodtak a külföldi meddőségi centrumok pénzügyi megkeresései a magyar nőgyógyászok felé. Varga Zoltán, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának DK-s elnöke rendkívüli bizottsági ülést hívott össze a mesterséges megtermékenyítés szabályozása körüli súlyos problémák miatt.

Hatezer HIV-fertőzött lehet Magyarországon

Bár Magyarországon európai összehasonlításban is kiemelkedő a HIV-ellátás színvonala, és államilag finanszírozott a hozzáférés a korszerű terápiákhoz, még mindig magas a későn kiszűrt betegek aránya, és alacsony a szűrési hajlandóság – mutattak rá a Pro Infectologia Alapítvány szakértői a Dél-pesti Centrumkórházban az AIDS Világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

Magánklinikát vett a Mészáros Csoport

Magánklinikát vett a Mészáros Csoport

A budai, Lövőház utcai Mind Klinikát a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. vásárolta meg.

Kunetz Zsombor: magyar mentősöket toboroznak Csádba

Csádban, a magyar állam által telepített konténerkórházban kell civil betegeket, sérülteket ellátniuk azoknak a magyar mentősöknek, akiket egy toborzólevéllel céloztak meg. A missziót a Hungary Helps szervezi.

Egészségügyi siker: már a csípőprotézis-műtétek is robotasszisztálttá váltak ezen a klinikán

November végén elindította robotasszisztált csípőprotetikai profilját Magyarország első robotasszisztált ortopéd sebészeti központja, az EMINEO Ortopéd Robotsebészeti Centrum. A félmilliárd forintos beruházással létrehozott központ térd- és immár csípőprotézis-műtétei során az amerikai ROSA®-platform adatvezérelt navigációja segíti a sebészt az implantátum komponenseinek milliméter-pontosságú pozicionálásában.

Vacognak az egyik budapesti kórházban

Több osztályról hazaküldték a betegeket, kabátban rendelnek az orvosok az Irgalmasrendi Kórházban.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció (x)

Több ezer rászoruló ember ünnepe válhat szebbé.
Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168