Publicus: sokkal jobbnak tartjuk a magánorvosokat

mfor.hu

Háromszor annyian tartják jobbnak az magánegészségügyben dolgozó orvosokat, mint az állami intézmények gyógyítóit.

Mivel nincsenek az egészségügyi szolgáltatók szakmai munkáját objektíven összemérő nyilvános kimutatások, a Publicus Intézet a Népszava kérésére szeptemberi reprezentatív kutatásában arra kereste a választ, hogy a betegek vajon melyik szektort részesítik előnyben.

Mint kiderült, a legtöbb felnőttnek van friss saját tapasztalata is az egészségügyi szolgáltatásokról: 43 százalékuk kifejezetten gyakori ügyfél, s további 30 százalékuk is legalább egyszer-kétszer megfordult az elmúlt egy évben valamilyen egészségügyi intézményben.

A többség változatlanul a közellátásban keres gyógyírt a bajára. Saját egészségügyi problémája orvoslására a megkérdezettek mintegy háromnegyede (72 százalék) járt állami egészségügyi intézményben, és csak a negyedük (27 százalék) fordult valamely magánszolgáltatóhoz az elmúlt esztendőben. 

Amikor azonban a kutatók megkérdezték, hogy hol jobbak az orvosok, az eredmény a magánszolgáltatók előnyét mutatta.

Többen vélik úgy, hogy jobbak az orvosok a magánellátásban
Többen vélik úgy, hogy jobbak az orvosok a magánellátásban
Fotó: Depositphotos

Noha sokan nem vállalkoztak a különbségtételre (28 százalék), s a válaszolók bő harmada (36 százalék) szerint pedig „ugyanolyanok” mindkét szektorban, több mint háromszor annyian (28 százalék) tartották jobbnak a magánorvosokat, mint az államiakat (8 százalék). Ez az összkép, az egyes társadalmi csoportokat tekintve, igen érdekes részleteket rejt. Mindenekelőtt azt, hogy még a különböző szolgáltatónál dolgozó orvosok képességeinek általános megítélése is erősen függ a megkérdezettek pártszimpátiájától.

A kormányzó párt támogatói szemében ez a „verseny” meglehetősen kiegyenlített: egyharmaduk (33 százalék) szerint ugyanolyan jó szakemberek a két szektor orvosai, a véleményt formáló másik harmaduk pedig szinte fele-fele arányban tartja jobbnak az állami (16 százalék), illetve a magán (17 százalék) szolgáltatók doktorait. Nem így az ellenzék támogatói: közülük mindössze 1 százalék szerint jobbak a közszolgálatiakat, míg 38 százalék a magánorvosok képességeiben hisz inkább. A pártválasztásukban egyelőre bizonytalanok véleménye szinte éppen félúton áll az említett kettő között: 8 százalékuknál az állam, 28 százalékuknál az egészségügyi vállalkozások orvosai a favoritok, míg 35 százalékuk látja döntetlennek a szakmai versengést.

