Rejtély övezi, miért pont most távozik Novák Katalin sógornője az állami egészségügyi intézmény éléről

Szombaton számoltunk be arról, hogy Novák Katalin sógornője, Vesztergom Dóra, az Országos Kórházi Főigazgatósághoz tartozó Humánreprodukciós Igazgatóság vezetője bejelentettem távozik a Humán Reprodukciós Igazgatóság éléről.

Kapcsolódó cikk Távozik az állami cég éléről Novák Katalin sógornője Vesztergom Dóra orvosi feladataira kíván összpontosítani.

Azt nem tudni, hogy miért, mindenesetre több jel is mutat arra, hogy az ok az lehet, úgy szerzett PhD fokozatot Szegeden Vesztergom, hogy a disszertáció témavezetője a férje volt, külső bírálója pedig egy olyan tanácsadója, akinek érdekes múltja van a magyar meddőségi életben.

Most a Dr. Kaáli Nagy Géza szülész-nőgyógyász, a Kaáli Intézetek alapítója és egykori vezetője által üzmeltetett Kaáli Autó-Motor Múzeum Kft. nyílt levelet tett közzé az MTI-n.

Ebben a professzor emlékeztetett arra, hogy az ország „főlombikosát” számtalan kritika érte az elmúlt három évben, főleg azért, mert a kormányzati elvárásnál több ezer gyermekkel született kevesebb. Ennek egyik magyarázata Dr. Kaáli Nagy szerint a szakmai/vezetési tapasztalat hiánya a másik pedig magánrendelési elfoglaltsága lehetett. A távozó közszereplőnek „tudományos munkásságát” – több írásbeli, érdemi kifogás ellenére – a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) két hete, 2025. január 31-én PhD fokozattal ismerte el, de velejáró oklevél átvételére a jelölt valamilyen különös ok miatt saját témavezető férjét kérte fel.

Az SZTE Senator Honoris Causa cím birtokosaként alábbi dokumentumot bocsátotta Dr. Kaáli Nagy korábban, a Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola vezetőjének rendelkezésére:

From: Vesztergom Dóra Dr. Sent: Wednesday, June 19, 2024 8:45 AM Tisztelt Ügyvezető Úr! Tisztelt Orvosigazgató Urak, Tisztelt Doktornők és Doktor Urak! Kedves Kollégák! Prof. Dr. Gab Kovacs, az ausztráliai Monash Egyetem szülész-nőgyógyász, reproduktív endokrinológus professzora 2024 szeptemberétől fogja segíteni az Dunamenti Rek munkáját orvos-szakmai kérdésekben, mint az ügydöntő felügyelőbizottság tagja. A nyarat Magyarországon tölti, és szívesen megismerkedne az intézetekkel, és az orvos kollégákkal. Azt gondolom, hogy ez a szakmai fórum kiváló lehetőség lenne, amennyiben egyetértésetek esetén őt is meghívhatjuk a rendezvényre. Továbbá figyelmetekbe ajánlom Gab Kovacs professzor előadását mely a „Fertility preservation” címet viseli, melyet a mai napon az Országos Onkológiai Intézetben tart, a Humánreprodukciós Igazgatóság és az Onkológiai Intézet szervezésében. Az előadásra 2024.06.19-én, szerdán, 15:00 órai kezdettel, az Országos Onkológiai Intézet 3-as épület Sebészeti Aulájában kerül sor. Cím: 1122 Budapest Ráth György u. 7-9. Üdvözlettel: Vesztergom Dóra

Ezt az elektronikus levelet az Önök PhD jelöltje küldte ki hivatalosan az IVF szakma több, mint 40 képviselőjének, részletesen leírva, hogy milyen kapcsolatban áll és milyen függőségi viszonyt ápol az egyik „független bírálójával” Gab Kovacs professzorral – írja Dr. Kaáli Nagy az SZTE-nek. A megküldött levelére a Doktori Iskola vezetője a következőképpen reagált: (Oct 10, 2024, 8:17 PM) „A hivatalos bírálóval kapcsolatban felmerült összeférhetetlenség nagyon komoly szempont, melyet nagyon alaposan körbe kell járnunk. Ez egy olyan súlyos körülmény, melynek tisztázása hosszabb időt fog igénybe venni.”

A Szegedi Tudományegyetem Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola ide vonatkozó statútuma (FTv 91.§-a) egyértelműen fogalmaz. A doktori eljárásban nem vehet részt az a személy, aki a pályázóval függelmi, hozzátartozói viszonyban van, vagy akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.

„Az elrendelt vizsgálat során a mellékelt dokumentum tartalmát, sőt magának a közzétett levélnek a létezését is tagadták az érintettek. Nyilvánvalóan azért, mert kizáró okot jelentett a PhD tudományos fokozat megszerzésére. Külön furcsasága volt ennek a látványosan rövid vizsgálatnak, hogy a jelölt nyilatkozatainak valóságtartalmát az SZTE nem is vizsgálhatta. Őszintén remélem, hogy Alma Máterem vezetőiben fel sem merül annak a gondolata, hogy ezt a hivatalos dokumentumot az Egyetem Senator Honoris Causa kitüntetettje hamisította vagy manipulálta volna. Ebben az esetben viszont elkerülhetetlen, hogy a Doktori Iskola vizsgálja felül a jelölt és a bíráló nyilatkozatainak valóságtartalmát és a rendelkezésre álló tények alapján hozzák meg döntésüket. A Szegedi Tudományegyetem egy plauzibilis magyarázattal tartozik, nemcsak a tudományos kutatás tisztasága érdekében, de azért is, mert az országos média a napok óta ezzel botránnyal foglalkozik. Amennyiben Vesztergom Dóra valóban nem ismerte és nem dolgozott együtt bírálójával és nem is tud a kompromittáló levél létezéséről , akkor ott a történet vége. Ha viszont a tények az ellenkezőjét bizonyítják, az Egyetemnek nem lesz más választása, mint visszavonni a jelölt valótlan állításokkal és nyilatkozatokkal megszerzett PhD fokozatát” – írja Dr. Kaáli Nagy Géza az SZTE-nek címzett nyílt levelében.

Dr. Kaáli Nagy Géza néhány hete lapcsoportunk Klasszis Klubjának a vendége volt: