Rekordszámú prosztatarák-szűrés történt tavaly

Fontos, hogy az emelkedett PSA-szint önmagában még nem jelent daganatos elváltozást, hiszen számos más tényező, például jóindulatú prosztatamegnagyobbodás, -gyulladás vagy bizonyos gyógyszerek szedése is befolyásolhatja azt. De a normálisnál magasabb PSA-érték mindig indokolja az urológiai szakorvosi kivizsgálást a pontos diagnózis felállítása érdekében.

„2024 novemberében több háziorvosi praxis csatlakozott a PSA-szűrő kampányhoz. A Point-of-Care készülékek segítségével a vizsgálat helyben és azonnal elvégezhető, ami jelentősen megkönnyíti a páciensek számára a szűrésen való részvételt. Célunk, hogy a PSA-vizsgálatok a háziorvosi rendelőkben széles körben elérhetővé váljanak. Ennek érdekében nemcsak a készülékek beszerzését támogatjuk, hanem előrehaladott szakmai egyeztetéseket folytatunk arról is, hogy a háziorvosok jogosultak legyenek laborbeutaló kiállítására” – ismertette Dr. Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója és országos kollegiális szakmai vezető háziorvos.

„A prosztatarák korai felismerését célzó országos kampány kiemelkedő eredménnyel zárult. Az urológiai szakrendeléseken, osztályokon összesen 2744 PSA-vizsgálatot végeztünk el, amelyek közel 10 százalékánál találtunk emelkedett értéket. A kampány sikerének kulcsa az egészségügyi ökoszisztéma különböző szereplőinek példaértékű összefogásában és a modern, többcsatornás kommunikációban rejlett: az orvosszakmai szervezetek, a betegszervezetek, az állami szereplők és a gyógyszeripar egyik vezető cége közösen dolgozott azért, hogy személyre szabott üzenetekkel és motiváló tartalmakkal érjék el a férfiakat, így ösztönözve őket a szűrővizsgálaton való részvételre” – értékelte az eredményeket Prof. Dr. Nyirády Péter , a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója. Hozzátette, hogy a Magyar Urológusok Társasága az urológiai betegségek megelőzése és korai felismerése mellett kiemelt figyelmet fordít a lakosság egészségügyi edukációjára is, ez lesz a következő szakmai konferenciájuk témája is.

„A Millió Lépés program bebizonyította, hogy a rendszeres mozgás mellett az egészségtudatosságra is képes nevelni, ösztönözni. Tudatosan, a feleségek, édesanyák, gyermekek segítségével szólítottuk meg a férfiakat a Gyerünk, Apukám! őszi kampányunkban. Nagyon büszkék vagyunk, hogy ezzel hozzájárulhattunk a PSA-szűrések sikeréhez is” – nyilatkozta Dr. Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója.

A kampány keretében a partnerek az ingyenes szűrővizsgálatok mellett átfogó egészségügyi felvilágosító kampányt is folytattak, mind a hagyományos, mind a közösségi médiában, illetve a www.psaszures.hu weboldalon és a rádióban. Az aktív sajtókommunikációt kiegészítette a Magyar Szervátültetettek Szövetsége által működtetett és az Aktív Magyarországért Államtitkárság által támogatott Millió Lépés program őszi fordulója, amely „Gyerünk, Apukám!” szlogennel, a többiek mellett Gundel Takács Gábor kampánynagykövet közreműködésével ösztönözte mozgásra és egészségtudatosságra a férfiakat. A résztvevők napi rendszerességgel kaptak egészségmegőrzésről szóló üzeneteket, tájékoztatást a szűrővizsgálatok fontosságáról, valamint motiváló videókat tekinthettek meg, és kvízjátékokban tesztelhették tudásukat.

A szűrésen részt vevő férfiak visszajelzései alapján a kampány rendkívül pozitív fogadtatásra talált. A vizsgálaton részt vevők különösen nagyra értékelték, hogy a PSA-teszt egy egyszerű vérvétellel elvégezhető, így elkerülhették sokak által rettegettnek tartott rektális (végbélen keresztül történő) vizsgálatot, ami gyakran az egyik legnagyobb visszatartó erő a férfiaknál, ha az urológus szakorvos felkereséséről van szó. A szűrést végző szakemberek minden esetben részletesen tájékoztatták a résztvevőket az eredményekről: ha a PSA-szint magasabb volt az átlagosnál, részletes urológiai kivizsgálást javasoltak. Többen jelezték, hogy ennek hatására meg is tették a szükséges lépéseket. Számos esetben egy rövid beszélgetés vagy néhány biztató szó is elég volt ahhoz, hogy akiknél emelkedett PSA-szintet mértek, továbblépjenek és felkeressék az urológus szakorvost további vizsgálatok elvégzését kérve.

Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke hangsúlyozta, a szűrések iránt folyamatos és kiemelkedő volt az érdeklődés: „A kampány látványosan cáfolta azt a közkeletű vélekedést, hogy a férfiak nem mobilizálhatók az egészségük érdekében. Önkénteseink 3278 férfinál végezték el a PSA-vizsgálatot. Az ugyancsak fontos, hogy olyan településekre is eljuttattuk a szűrővizsgálatokat, amelyek általában kimaradnak a hasonló kezdeményezésekből”.

A szűrések nemcsak egészségügyi intézményekben – urológiai osztályokon, szakrendeléseken és háziorvosi rendelőkben – zajlottak, de vidéki közösségi eseményeken, a helyi Egészségfejlesztési Irodák és a Magyar Rákellenes Liga által szervezett egészségnapokon, sőt olyan, a férfiak körében népszerű nagyrendezvényeken is, mint a Csabai Kolbászfesztivál vagy a fővárosi PontyShow. A kampány elsődlegesen a leginkább veszélyeztetett, ötven év feletti korosztályt célozta meg.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!