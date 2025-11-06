3p
Rendhagyó kezdeményezés a MOK-tól a választások előtt

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) a közelgő választási időszakban minden számottevő politikai erő számára azonos lehetőséget biztosít az egészségügyet érintő szakmai kérdések megvitatására.

Egyedülálló kezdeményezést hirdetett a Magyar Orvosi Kamara (MOK) közösség oldalán. Rendhagóy módon minden politikai pártot tájékoztatni szeretné tájékoztatni az összes politikai pártot az egészségügy helyzetéről, szakmai kérdéseiről. 

Mint írják: 

A Magyar Orvosi Kamara a hivatásuk erkölcsi tisztaságának és szakmai szempontjainak érvényesülése, a magyar társadalmat igazságosan szolgáló egészségügyi rendszer érdekében szakmai egyeztetésre nyit alkalmat a soron következő parlamenti választáson induló pártok számára.

Céljuk, hogy a közelgő választási időszakban minden számottevő politikai erő számára azonos lehetőséget biztosítsanak az egészségügyet érintő szakmai kérdések megvitatására, a döntéshozatalt támogató, tényalapú információk megismerésére, egyben az egészségügyre vonatkozó már kialakult terveik, szándékaik megismertetésére.

Mindenkivel külön-külön, zárt ajtók mögött fognak találkozni
A MOK azt is hangsúlyozza, hogy politikailag függetlenek, nem kívánnak elköteleződni egyetlen párt vagy annak programja mellett sem. De széleskörű szakmai tudásuk, valamint az egészségügyi ellátásban szerzett közvetlen tapasztalatuk alapozza meg azt, hogy a választásokra készülő minden politikai szereplővel annak szakmai programjáról és a hosszútávú stratégiáról párbeszédet folytathassanak. 

Hozzáteszik:

Tekintettel arra, hogy a Kamara nem kíván részt venni politikai vitákban vagy kampányeseményekben, az egyeztetések pártonként, külön időpontban kerülnek megszervezésre a Magyar Orvosi Kamara székházában, zárt szakmai keretek között.

A találkozókon a pártok szakpolitikusai egyrészt megismerhetik az orvostársadalom igényeit, legfontosabb szakmai és etikai szempontjait, másrészt a Kamara megismerheti a politikai pártok elképzeléseit, mert tagjaik jogosan várják el, hogy a jövőjükről, az egészségügy átalakításának lehetséges forgatókönyveiről tájékozódjanak.

Ezért biztosítunk minden számottevő politikai erőnek lehetőséget az egészségügy jövőjével kapcsolatos tervei bemutatására, és a Kamara álláspontjával való összevetésére. Abbaz bíznak, hogy a kezdeményezés hozzájárulhat a közbizalom növeléséhez és egy hosszú távon fenntartható, igazságos egészségügyi rendszer kialakításához.

