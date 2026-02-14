Rengeteg embert érintő változás készül a magyar gyógyszertárakban

Az infostart.hu cikke szerint a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára, Bidló Judit az InfoRádióban arról beszélt, hogy a csütörtökön megjelent törvénytervezet alapján a betegeknek vészhelyzet esetén sem kell aggódniuk, hogy nem jutnak hozzá rendszeresen szedett gyógyszerükhöz, ha nem tudják elérni a háziorvosukat.

Hamarosan szorult helyzetben a gyógyszerészek is tudnak segíteni

Fotó: Depositphotos

Mint mondta, a belügyminiszter jogszabálytervezete szerint az elektronikus vényírási jogosultságot kibővítenék a gyógyszerészekre és szakápolókra is. A helyettes államtitkár úgy fogalmazott:

„csütörtökön került ki társadalmi egyeztetésre egy új tervezet, ami a gyógyszerészeknek ad további kompetenciát az elektronikus vények használatával kapcsolatban. Ez elsősorban a betegek érdekeit szolgálja, azt, hogy olyan esetben is hozzájuthassanak rendszeresen használt, a háziorvosok által felírt gyógyszereikhez, amikor a háziorvos épp nem érhető el.”

Szavai szerint ezekben az esetekben, meghatározott körülmények között, egy-egy alkalommal a gyógyszerész is jogosult lesz felírni a rendszeresen szedett gyógyszereket. Bizonyos felsőfokú végzettséggel rendelkező, háziorvos mellett dolgozó szakápolók is jogosultak lesznek erre, ám mivel ilyen szakdolgozó még kevés van az országban, ezért a gyógyszerészi hatáskörbővítés lesz a hangsúlyosabb. A cikkből végül kiderült, a gyógyszerészi felírás a tervezet szerint mindössze egyetlen napig érvényes.