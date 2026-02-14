2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Egészségügy Egészségügy és egészségipar Gyógyszeripar

Rengeteg embert érintő változás készül a magyar gyógyszertárakban

mfor.hu

Új jogkört kaphatnak a gyógyszerészek.

Az infostart.hu cikke szerint a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára, Bidló Judit az InfoRádióban arról beszélt, hogy a csütörtökön megjelent törvénytervezet alapján a betegeknek vészhelyzet esetén sem kell aggódniuk, hogy nem jutnak hozzá rendszeresen szedett gyógyszerükhöz, ha nem tudják elérni a háziorvosukat.

Hamarosan szorult helyzetben a gyógyszerészek is tudnak segíteni
Hamarosan szorult helyzetben a gyógyszerészek is tudnak segíteni
Fotó: Depositphotos

Mint mondta, a belügyminiszter jogszabálytervezete szerint az elektronikus vényírási jogosultságot kibővítenék a gyógyszerészekre és szakápolókra is. A helyettes államtitkár úgy fogalmazott:

„csütörtökön került ki társadalmi egyeztetésre egy új tervezet, ami a gyógyszerészeknek ad további kompetenciát az elektronikus vények használatával kapcsolatban. Ez elsősorban a betegek érdekeit szolgálja, azt, hogy olyan esetben is hozzájuthassanak rendszeresen használt, a háziorvosok által felírt gyógyszereikhez, amikor a háziorvos épp nem érhető el.”

Szavai szerint ezekben az esetekben, meghatározott körülmények között, egy-egy alkalommal a gyógyszerész is jogosult lesz felírni a rendszeresen szedett gyógyszereket. Bizonyos felsőfokú végzettséggel rendelkező, háziorvos mellett dolgozó szakápolók is jogosultak lesznek erre, ám mivel ilyen szakdolgozó még kevés van az országban, ezért a gyógyszerészi hatáskörbővítés lesz a hangsúlyosabb. A cikkből végül kiderült, a gyógyszerészi felírás a tervezet szerint mindössze egyetlen napig érvényes.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Veszélyben vannak a magyar orvosok? Aggasztó felmérés készült

Veszélyben vannak a magyar orvosok? Aggasztó felmérés készült

Rengeteg a komoly probléma.

Mi kerül a legtöbbe a magyaroknak az egészségügyben?

Mi kerül a legtöbbe a magyaroknak az egészségügyben?

A GKI a KSH adatai alapján megvizsgálta a magyar egészségügyi kiadások szerkezetét, többek között azt is, hogy mekkora a lakossági és az önkéntes egészségbiztosítási finanszírozás szerepe a rendszerben.

A Covid nehezén túl vagyunk, de most robban be az influenza?

A Covid nehezén túl vagyunk, de most robban be az influenza?

Mit mutat a szennyvíz? A koronavírus stagnál, de az influenza még csak most jön igazán.

Az utolsó CT/MR berendezéseket is felvásárolta az állam a magáncégektől

2025. november 1-jétől a magánegészségügyi szolgáltatók már nem végezhetnek MR- és CT-vizsgálatokat. Az állam az Affidea gépparkjával kezdte meg a felvásárlásokat – most a Raditec Kft. három darab gépével befejeződött a magáncégek berendezéseinek átvétele közel 3,5 milliárd forintért.

„Ha egy közszereplő petesejtekről beszél, legyen tudományosan felkészült” – mondja a Tisza Párt szakértője

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptemberben kinevezett új elnöke, Székely János interjút adott, melyben merész kijelentést tett a petesejtdonációról. A kutatások azonban – és a Tisza Párt egészségügyi szakértője – azonban mást mondanak erről.

Hat óránként öngyilkos lesz egy honfitársunk – ami jelzi a súlyosbodó problémát

Hat óránként öngyilkos lesz egy honfitársunk – ami jelzi a súlyosbodó problémát

Központi kormányzati beavatkozás nélkül a pszichiátria súlyos bajba kerül – figyelmeztet az orvosi kamara.

Drámai figyelmeztetés jött a Magyar Orvosi Kamarától

Drámai figyelmeztetés jött a Magyar Orvosi Kamarától

Hatóránként lesz öngyilkos egy magyar ember, mélyponton a pszichiátria ellátás?

Igaz, amit a Nike állít, hogy cipői hatással vannak az elménkre?

A sportcipők az ambíciók új korszakába léptek. A Nike már nem elégszik meg a kényelem vagy a teljesítmény ígéretével, azt állítja, hogy cipői aktiválhatják az agyat, fokozhatják az érzékszervi tudatosságot, sőt, a talpak stimulálásával javíthatják a koncentrációt is.

Amit tudni kell az új vírusról

Amit tudni kell az új vírusról

Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa a Facebookon osztotta meg a hetekben felbukkant Nipah-vírusról a legfontosabb tudnivalókat.

Már nem csak az idősebbeket fenyegeti a Parkinson-kór

A páciensek mintegy 10 százaléka 50 év alatti.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168