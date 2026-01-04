2p
Egészségügy

Ritkán említett veszély leselkedik a legszegényebb magyarokra – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A zajszennyezés még mindig sok embert érint.

Az Eurostat, az Európai Unió közös statisztikai hivatala az élet szinte minden területére vonatkozóan vezet adatokat. Ezek nem elhanyagolható részét képezik a lakhatási körülmények, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy a kontinens lakossága milyen viszonyok között tengeti az életét.

A hét ábrájában ezúttal egy kevésbé szem előtt lévő, ám az érintettek számára a mindennapokat jelentősen megnehezítő jelenséget szemléltető statisztikát mutatunk be olvasóinknak – a legszegényebbek, azaz a mediánbér 60 százaléka alatt keresők nem elhanyagolható hányadának okozott mindennapi problémát a zajszennyezés Magyarországon.

Ahogy az grafikonunkon is látszik, hazánk a régiós országok és az EU-s átlag tekintetében viszonylag jól áll ezen a téren, viszont még így is nagyságrendileg minden tizedik szegényebb háztartást érintette a probléma.

Ez egyáltalán nem játék: a HáziPatika cikke szerint a zaj, különösen az erős és hosszan tartó vagy gyakran ismétlődő hangok esetében jelentős stresszt okoz, amely károsítja az egészséget, egyes tanulmányok pedig a lehetséges következmények közé sorolják a szívkoszorúér-betegség, a magas vérnyomás, az idegesség, az alvászavar kockázatának növekedését, de a zajszennyezés a hasi elhízás és a cukorbetegség kialakulásában is közrejátszhat.

