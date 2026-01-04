Ritkán említett veszély leselkedik a legszegényebb magyarokra – A hét ábrája

Az Eurostat, az Európai Unió közös statisztikai hivatala az élet szinte minden területére vonatkozóan vezet adatokat. Ezek nem elhanyagolható részét képezik a lakhatási körülmények, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy a kontinens lakossága milyen viszonyok között tengeti az életét.

A hét ábrájában ezúttal egy kevésbé szem előtt lévő, ám az érintettek számára a mindennapokat jelentősen megnehezítő jelenséget szemléltető statisztikát mutatunk be olvasóinknak – a legszegényebbek, azaz a mediánbér 60 százaléka alatt keresők nem elhanyagolható hányadának okozott mindennapi problémát a zajszennyezés Magyarországon.

Ahogy az grafikonunkon is látszik, hazánk a régiós országok és az EU-s átlag tekintetében viszonylag jól áll ezen a téren, viszont még így is nagyságrendileg minden tizedik szegényebb háztartást érintette a probléma.