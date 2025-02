Szűcs Dániel hozzátette, hogy a járóbeteg-ellátás továbbra is működik a kórházban – írta a Telex.

Nyugdíjba megy két szülész-nőgyógyász a mezőtúri kórházból, ezért március 1-jétől szünetelni fog a szülészet a kórházban, jelentette be Szűcs Dániel polgármester a Facebookon . A városvezető azt mondta, hogy az önkormányzat nem fenntartója az intézménynek, és nem kapott még hivatalos szakmai tájékoztatást arról, hogy mikor várható a hiányzó orvosok pótlása.

A járóbeteg-ellátás továbbra is működik.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!