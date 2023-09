Rusvai Miklós: nincs olyan ember Magyarországon, aki nem kapta el a koronavírust

Az atv.hu szemlézte Rusvai Miklós interjúját az ATV Start műsorában, a szakember itt arról beszélt, hogy a Covid-19 valószínűleg két hullámban jelentkezik majd egy éven belül, az első ilyenkor nyár végén-ősz kezdetén. Mint mondta, a járványhullám már jelenleg is zajlik, hiszen öt hete folyamatosan emelkednek a számok.

Hangsúlyozta, szerencsére nem súlyosak a tünetek, a betegek enyhe légzőszervi, náthás tüneteket produkálnak. Rusvai Miklós arról is beszélt, hogy az új típusú covid is kimutatható a régi tesztekkel, a közhiedelemmel ellentétben, de csak azt tudják megállapítani, hogy covid vagy nem covid.

A virológus végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar lakosság körében mindenki átesett a fertőzésen, tehát az is, aki oltatta magát, és az is, aki nem. Kijelentette,

olyan nincs Magyarországon, aki nem kapta el a fertőzést.

Az új vakcinák szükségességével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az immunrendszernek időnként kell a frissítés, az új és új típusú vakcinák pedig tulajdonképpen olyanok, mintha valakit fénykép alapján fel akarnánk ismerni: a régi fénykép alapján is felismerjük, az immunrendszer a korábbi vakcinák alapján is tud védekezni, de ,,tökéletesebb a védekezés, ha felfrissítjük az immunmemóriát".

(atv.hu)