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Egészségügy Hegedűs Zsolt Kórházak

Semmelweis-napra miniszteri ajándékot kapott minden magyar

mfor.hu

Ősz elején indul az adatközlés a kórházi fertőzésekről.

Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv – jelentette be Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter Semmelweis-napi ünnepségén kedden Budapesten.

Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva, érthetően, összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is.

„Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulás, biztonság és jobb betegellátás” – fogalmazott beszédében a politikus.

Hegedűs Zsolt hozzátette: Semmelweis Ignác öröksége arra tanít, hogy az egészségügyben nem elég jót akarni, mérni kell, össze kell hasonlítani, validálni kell, ki kell mondani a valóságot akkor is, ha ez kényelmetlen. Mint rámutatott, Semmelweis Ignác története nem „egy távoli, ünnepi szoborrá merevedett élettörténet”; az ő életében benne van mindaz, ami az orvosi hivatás legmélyebb lényege: a megfigyelés bátorsága, az adatok tisztelete, a beteg iránti felelősség, az igazság kimondásának kockázata, és az a makacs kitartás, amely nélkül nincs valódi gyógyítás.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Semmelweist nem értette meg a saját kora. Ő még akkor is ragaszkodott a felismeréséhez, amikor sokan értetlenül, kétkedve vagy elutasítóan fogadták. Azonban a fertőzés terjedésének felismeréséhez és az azt megakadályozó klórmeszes kézmosás bevezetéséhez nemcsak bátorság és intuíció kellett, hanem statisztika is – emelte ki.

Hegedűs Zsolt felidézte: Semmelweis a maga idejében nem új épületet, nem drága eszközt, nem látványos gesztust javasolt, hanem fegyelmet, következetességet és tisztaságot. Ez a változtatás anyák ezreinek életét mentette meg – hangoztatta. A kórházi fertőzések adatainak nyilvánossá tételéhez kapcsolódóan azt mondta, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani.

(MTI) 

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