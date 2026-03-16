Sikerül megfékezni az egyre durvább járványt Magyarországon?

Kormos Olga
Sokmilliós vakcinatendert írt ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a hepatitis A vírus megfékezésére. Meg is van a nyertes.

Az utóbbi időben igencsak megugrott, és azóta sem lassul a hepatitis A-fertőzöttek száma Magyarországon, ezért a járvány megfékezésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) ismét jelentős mennyiségű vakcinát szerez be, ezúttal felnőttek részére.

A járványt az NNGYK maga ismerte el novemberi közleményében: „Ahogyan többször is tájékoztatást adtunk, a környező országokhoz – Ausztria, Csehország és Szlovákia – hasonlóan Magyarországon is megnövekedett az idei évben a regisztrált hepatitis A-esetek száma. A járványügyi helyzetet több tényező befolyásolja, többek között a betegség ciklikus ingadozása, valamint a fogékony populáció arányának növekedése.”

A most megrendelt hepatitis A-vakcina teljes mennyisége 5000 adag + 2500 adag opció, melynek összértéke közel 53 millió, egészen pontosan 52 665 000 forint. Ha az NNGYK úgy látja, szükség volna az opciós mennyiség lehívására, azt 2026.szeptember 30-ig teheti meg. 

A nagyértékű vakcinaközbeszerzés nyertese négy induló közül ezúttal az Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft. lett.

Nem lassul a járvány, de vakcina az van
A vakcinák – melyek a disztribútorként működő Hungaropharma hűtőraktárába kerülnek – 1 x 1 adagos fecskendős vagy ampullás kiszerelésben érkeznek. Az oltóanyagnak a betárolástól számított legalább 16 hónapig felhasználhatónak kell lennie.

Járvány van

Sajnos egy év alatt megduplázódott a hepatitis A vírus okozta fertőzések száma Magyarországon. A járvány a tavalyi évben indult robbanásszerű növekedésnek. Míg 2024-ben csupán 289 hazai esetről érkezett jelentés, addig 2025-ben már több mint kétezerről. Idén az első kilenc hétben 312 hepatitis A fertőzést regisztráltak Magyarországon. Tavaly ugyanezen idő alatt 254 fertőzést igazoltak a szakemberek. A megbetegedések túlnyomó többsége még mindig jellemzően Budapesten és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében történt. 

Budapesten akad olyan középiskola is, amelyben a 9. osztálynál járványügyi megfigyelést rendelt el az NNGYK, miután az egyik tanulónál igazolták a fertőzést.

A hepatitis A ellen eddig is elérhető volt védőoltás, ugyanakkor január elején az RTL Híradó arról számolt be, hogy a gyermekek számára adható vakcina jelenleg sok patikában tartós hiánycikk. Hiába írják fel az oltóanyagot, a szülők nem ritkán arra panaszkodnak, hogy nem tudják azt kiváltani, mert a gyógyszertárak kifogytak belőle. Az NNGYK erre azt a választ adta, hogy a felnőttvakcina elérhető, míg a gyermekeknek való oltóanyag „az egyik legnagyobb nagykereskedőnél korlátozott számban még elérhető.”

Az idei nagyértékű oltóanyagbeszerzés előtt az NNGYK csak 2025-ben közel 68,5 millió forintot költött hepatitis vakcinák beszerzésére – ami a hepatitis A-helyzet komolyságára hívja fel a figyelmet.

Az állami hatóság a 2025. november 25-én aláírt szerződése szerint épp a kiskorúaknak vásárolt hepatitis A-vakcinát, mégpedig 2000 adagot, ugyanennyi mennyiségű plusz opcióval. Az oltóanyagnak legalább 2027. március 31-ig jónak kell lennie. A 16,7 millió forintos közbeszerzést a Phoenix Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. nyerte el.

2025. szeptember 8-án 700 darab felnőtteknek való kombinált hepatitis A és B vakcinát vásárolt 9,1 millió forint értékben, előtte áprilisban 6000 darab felnőtt vakcinát csaknem 42,7 millió forintért – mindkét esetben a Phoenix Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.-től.

Mik a tünetek?

A hepatitis A-fertőzést elsősorban védőoltással lehet megelőzni, amely vényre, térítés ellenében kiváltható a gyógyszertárakban. Emellett ugyanakkor kifejezetten fontos a gyakori kézmosás is, hiszen a betegség vírusa leggyakrabban a higiénia hiánya miatt (fekáliával) szennyezett étel vagy víz fogyasztásával terjed. Fertőzött személy is továbbadhatja a vele szoros kapcsolatba kerülőkkel, ritkán pedig akár vér, így szexuális kapcsolat útján is terjedhet.

A fertőzés járhat szokatlan fáradtsággal, gyengeséggel, hányással, hasmenéssel és alhasi fájdalommal is. Szintén árulkodhat a megbetegedésről sötét színű vizelet, szürkés vagy agyagos széklet, étvágytalanság, hőemelkedés, viszketés és sárgaság a bőrön, szemfehérjén. A tünetek jellemzően egy héttel a fertőzés után jelentkeznek.

A betegség általában enyhe lefolyású, néhány hét alatt minden tünet elmúlik, de ritkább esetekben súlyossá válhat és akár hónapokig is tarthat.

Itt élnek Európa legidősebb emberei

Több mint másfél évszázadon át a várható élettartam folyamatosan nőtt a leggazdagabb országokban. De vajon van-e még feljebb is?

Titkosak az MR/CT-vizsgálatok várólistái

Elképesztően hosszú várakozási időkről számolnak be a páciensek a képalkotó diagnosztikai vizsgálatoknál. A Honvéd Kórházban év végére, az Onkológiai Intézetben jövő tavaszra tudnak csak időpontot adni. A szakértők szerint a CT és MR gépek államosítása sem tett jót a várólistáknak.

Egy hétig lehet hozzászólni a kórházak támogatásáról szóló rendelettervhez

Egy hétig lehet hozzászólni a kórházak támogatásáról szóló rendelettervhez

A felhalmozódott tartozásaik rendezéséhez ad támogatást a kormány a kórházaknak és rendelőknek, a pénzt azonban nem fordíthatják felújításra, beruházásra, vagy fejlesztésre. Legalábbis ez áll a tervezetben, amihez egy hétig még bárki fűzhet észrevételeket.

A HVG megszerezte az Orbán-kormány eltitkolt egészségügyi reformtervét

A HVG megszerezte az Orbán-kormány eltitkolt egészségügyi reformtervét

A Belügyminisztérium megbízási díjként 352 millió forintot fizetett érte.

„Az egészséges nagymama, nagypapa olyan, mint a lottóötös” – növelhetik-e az egészségügyi kiadások a GDP-t?

Szétesik a magyar egészségügy, de növelné-e a GDP-t a megmentése?

Befektetésként és költségként is tekinthet egy kormány az egészségügyi kiadásokra, de a megelőzés nem minden szempontból térül meg a GDP-adatokban. A Klasszis Egészséggazdaság és Longevity konferencia nyitó előadója, Dr. Kaló Zoltán elmondta, melyik területen van a legnagyobb gazdasági hatása a prevenciónak, mi lesz az ápolók sorsa a mesterséges intelligencia korában, és arról is beszélt, hogyan csökkentették az egészségügyi kiadásokat a dohányreklámok.

Mutatjuk a legújabb magyar egészségügyi innovációt

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a hazai egészségügyi innováció: lezárult a Dr. BetMen betegútmenedzsment megoldás közös fejlesztési szakasza. A projekt a Személyre Szabott Egészségügy Fejlesztéséért Alapítvány (SzEFA) – melyet a Roche Magyarország hívott életre - és a Novartis szoros együttműködésében valósult meg. A sikeres fejlesztési ciklus zárásaként a két vállalat vezetője egyeztetett Takács Péter egészségügyi államtitkárral, aki méltatta a kezdeményezést.

Elhallgatta a Humánreprodukciós Intézet a valós adatokat?

Február elején napvilágot látott a Humánreprodukciós Intézet jelentése a lombikcentrumok beavatkozásairól és eredményességéről – de a pontos adatokat már nem közölték. Most azonban arra is fény derült, hogy jelentős különbségek lehetnek egyes hazai lombikintézetek eredményessége között.

Nőnapi meglepetés: ezek a nők élnek tovább

A Nemzetközi Nőnapon itt egy jó hír: a veleszületett erősebb izmok összefüggésben állnak a nők élethosszával.

Elkeserítő fotókon a magyar egészségügy: így néznek ki a kórházak

Elkeserítő fotósorozat a magyar egészségügyről: így néznek ki a kórházak

Rengeteg kép érkezett a Magyar Orvosi Kamara (MOK) felhívására. 

A legnagyobb költség, amit senki nem lát a mérlegben

A március 26-i Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencián mi más kerülhetne a fókuszba, mint a longevity, ez az egyre többször felmerülő egészségtudatos fogalomkör. 

