Egészségügy Egészségügy és egészségipar Tisza Párt

Sinkó Eszter: „Az egészségügy jövőjét nem lehet zárt ajtók mögött összerakni”

A szektort alapjaiban kell megreformálni az egészésgügyi közgazdász szerint. 

„Az egészségügynek teljesen új pályára kell állnia. Én az utóbbi években gyakorlatilag minden előadásomat azzal zártam: új modellre kell átállni, mert a mostani tévút. A keretrendszer, amelyet az elmúlt 16 évben a kormány felépített, nem eredményezett működőképes egészségügyet. Nem egyszerű korrekciókra van szükség, hanem arra, hogy más szemléletben, más irányítási és működési logikával gondoljuk végig, mit várunk a rendszertől” jelentette ki Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász a Népszavának adott interjújában.

A szakember arról is beszélt, hogy újra fel kell tenni az alapkérdéseket az egészségügyről. Például azt, hogy mi legyen a tulajdonviszonyokkal, hogy pontosan mit jelent az a megfogalmazás a Tiszás programban, hogy „mindenki” hozzáfér az ellátáshoz? Jó volt-e, hogy elvették a kórházakat az önkormányzatoktól, vissza kellene-e adni nekik, vagy hogy milyen a gazdálkodási rend, és mi van a betegek jogainak a védelmével. Szerinte az is súlyos hiba volt, hogy az egykori Országos Egészségbiztosítási Pénztárból (OEP), mai nevén Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőből (NEAK) lényegében egy egyszerű kifizetőhelyet csináltak.

Mindent újra kell gondolni Sinkó Eszter szerint
Fotó: Youtube

„A problémákat, a rendszer feszültségeit szisztematikusan végig kell beszélni, és nem elsumákolni. Az egészségügy jövőjét nem lehet zárt ajtók mögött összerakni. Teljesen új rendszert kell kialakítani, mivel nincs olyan eleme a mai rendszernek, amihez ne kellene hozzányúlni” – hangsúlyozza Sinkó.

Azt is megemlítette, hogy a mostani, egy kézből történő irányítást meg kell szüntetni. Még azt sem tartaná kizártnak, hogy Országos Kórházi Főigazgatóságot (OKFŐ-t) ebben a formában megszüntessék, és helyette létrejöhetne egy teljesen más logikájú, decentralizáltabb szervezet. Ha lehet hinni a híreknek, az OKFŐ élére külföldről érkezne szakember egy olyan országból, ahol sokkal decentralizáltabb módon üzemeltetik az ellátórendszert, átlátható elvárásokkal, számonkérhető teljesítménnyel. A kórházigazgatók mozgásterét pedig vissza kell adni.

„Az is optimistává tesz, hogy önálló egészségügyi minisztériumot ígérnek. Számomra ez az egyik legfontosabb kérdés. Az elmúlt évek egyik nagy baja az volt, hogy az egészségügynek nem volt önálló politikai súlya, nem volt olyan tárca, amely kizárólag ezért a területért küzdött volna a kormányon belül” – mondta az egészésgügyi közgazdász.

Nagy dobásra készül a leendő egészségügyi miniszter

Hegedűs Zsolt a Batthyány–Strattmann László-alapítvány átalakítására készül.

Hét kórházigazgatót kérdeztünk a jövőről – ennyien válaszoltak

Hegedűs Zsolt, a jövőbeni Tisza-kormány egészségügyi minisztere egyik első nyilatkozatában azt mondta: akkor végzi majd jól a dolgát az Egészségügyi Minisztériumban, ha a lakosság azt fogja látni, hogy a különböző kórházi igazgatók, vezetők, osztályvezetők és orvosok is nyilatkoznak. Bár május elejéig még az Orbán-kormány van hatalmon, kíváncsiak voltunk, hogy működik-e még a centralizált nyilatkozatstop: kórházigazgatókat kérdeztünk az egészségügy jövőjéről.

Eljárás indult az egészségügyi reformot titkoló cég ellen

A K-Monitor kezdeményezésére törvényességi felügyeleti eljárás indult a Boston Consulting Grouppal szemben, amiért nem tett eleget az információszabadság törvényben előírt kötelezettségének és nem adott tájékoztatást arról, hogy milyen állami intézményekkel van szerződéses viszonya.

Új szelek kezdtek el fújni a magyar gyógyszeriparban is

Hosszú, mintegy két és fél éves várakozás után jelent meg 2026. április 17-én az a hivatalos döntés, amely alapján 83 új hatóanyag és indikáció válik elérhetővé rendszerszerű társadalombiztosítási támogatással, azaz állami finanszírozással. Ez kiemelten fontos a betegek szempontjából: az új gyógyszerekhez való hozzáférés új esélyeket jelent.

Katasztrofális a magyarok mentális állapota

„Pszichoterapeutát még a magánszektorban is nehéz találni” – mi áll az egészségügy szétesése mögött?

Magyarországon az egészségügyre fordított kiadások GDP-hez viszonyított aránya  elmarad a visegrádi országokétól. A változás első lépése az lehet, ha a kormány valóban prioritásnak tekinti az egészségügyet. A legnagyobb megtérülés a gyerekek és a nők egészségi állapotának javításában mutatkozik, de a mentális egészség terén is bőven van fejlődési lehetőség.

Itt vannak a nevek: ők is az új egészségügyi vezetés várományosai

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter személye biztos, de már a többi vezető pozícióra is gyűlnek a nevek, akik komolyan szóba jöhetnek. 

Eljött a rákkezelés új korszaka

Egyre gyakoribb a célzott terápia a daganatos betegek esetében, de jelentős részük még mindig nem kap hatékony kezelést. Erről is beszélt a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia egyik kiemelt idei előadója, Peták István rákkutató, orvosprofesszor, az Oncompass Medicine és a Genomate Health társalapítója.

Kezdődik: nem tűri tovább a kamerákat a Tisza leendő minisztere

Az összeset kikapcsoltatja, leszerelteti az érkező szakminiszter.

Az AstraZeneca víziója, hogy segítse az egészségügy átalakítását

A világ egyik legnagyobb gyógyszergyártó vállalata támogatja az egészségügy átalakítását és kiterjeszti a valós adatokon alapuló kutatásait és döntéseit – erről is beszélt Dr. Szabó Lilla, az AstraZeneca Közép-európai Evidence Generation vezetője a Klasszis egészségkonferencián, mely a longevity és az egészséggazdaság témakörében zajlott nemrégiben.

Épp a nem dohányzó nők körében nő leginkább a tüdőrákos megbetegedések aránya

Fiatal szakorvosok multidiszciplináris képzésével és diagnosztikai fejlesztésekkel erősíti a tüdőrák elleni küzdelmet a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikája. Azért is hiánytpótló vállalkozás ez, mert sajnos világszerte nő a tüdőrákos daganatok száma. De azért van jó hír is.

