Sinkó Eszter: „Az egészségügy jövőjét nem lehet zárt ajtók mögött összerakni”

„Az egészségügynek teljesen új pályára kell állnia. Én az utóbbi években gyakorlatilag minden előadásomat azzal zártam: új modellre kell átállni, mert a mostani tévút. A keretrendszer, amelyet az elmúlt 16 évben a kormány felépített, nem eredményezett működőképes egészségügyet. Nem egyszerű korrekciókra van szükség, hanem arra, hogy más szemléletben, más irányítási és működési logikával gondoljuk végig, mit várunk a rendszertől” jelentette ki Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász a Népszavának adott interjújában.

A szakember arról is beszélt, hogy újra fel kell tenni az alapkérdéseket az egészségügyről. Például azt, hogy mi legyen a tulajdonviszonyokkal, hogy pontosan mit jelent az a megfogalmazás a Tiszás programban, hogy „mindenki” hozzáfér az ellátáshoz? Jó volt-e, hogy elvették a kórházakat az önkormányzatoktól, vissza kellene-e adni nekik, vagy hogy milyen a gazdálkodási rend, és mi van a betegek jogainak a védelmével. Szerinte az is súlyos hiba volt, hogy az egykori Országos Egészségbiztosítási Pénztárból (OEP), mai nevén Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőből (NEAK) lényegében egy egyszerű kifizetőhelyet csináltak.

Mindent újra kell gondolni Sinkó Eszter szerint

„A problémákat, a rendszer feszültségeit szisztematikusan végig kell beszélni, és nem elsumákolni. Az egészségügy jövőjét nem lehet zárt ajtók mögött összerakni. Teljesen új rendszert kell kialakítani, mivel nincs olyan eleme a mai rendszernek, amihez ne kellene hozzányúlni” – hangsúlyozza Sinkó.

Azt is megemlítette, hogy a mostani, egy kézből történő irányítást meg kell szüntetni. Még azt sem tartaná kizártnak, hogy Országos Kórházi Főigazgatóságot (OKFŐ-t) ebben a formában megszüntessék, és helyette létrejöhetne egy teljesen más logikájú, decentralizáltabb szervezet. Ha lehet hinni a híreknek, az OKFŐ élére külföldről érkezne szakember egy olyan országból, ahol sokkal decentralizáltabb módon üzemeltetik az ellátórendszert, átlátható elvárásokkal, számonkérhető teljesítménnyel. A kórházigazgatók mozgásterét pedig vissza kell adni.

„Az is optimistává tesz, hogy önálló egészségügyi minisztériumot ígérnek. Számomra ez az egyik legfontosabb kérdés. Az elmúlt évek egyik nagy baja az volt, hogy az egészségügynek nem volt önálló politikai súlya, nem volt olyan tárca, amely kizárólag ezért a területért küzdött volna a kormányon belül” – mondta az egészésgügyi közgazdász.