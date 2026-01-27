3p

Egészségügy DK Egészségügy és egészségipar Fidesz Tisza Párt Választás 2026

Soha ennyi orvos nem indult még választásokon, mint idén

mfor.hu

Többen is a parlamentbe juthatnak. 

„A mostani választási folyamatban majd előtérbe kerülnek az orvosok. Nem csupán azért, mert kampánytémává vált az egészségügy helyzete, hanem azért is, mert „egy orvos még mindig valaki”, presztízse van, s ha egy neves gyógyító odaáll egy párt mellé, azzal növeli annak a politika közösségnek a hitelességét" – mondta Kristóf Luca szociológus a Népszava Szike Podcastjában.

Négy párt már bemutatta egyéni jelöltjeit, és bár e jóslat csak részlegesen látszik teljesülni, vélhetően a korábbiaknál több egészségügyi szakember kerülhet be tavasszal a parlamentbe.

A 2022-ben megválasztott 199 tagú országgyűlést a jogászok (61) és pedagógusok (81) dominálták, és csak 9 orvosi-egészségügyi diplomás volt a törvényhozásban. Ám ez az ágazati képviselet igen kevésnek bizonyult az egészségügy sorsának jóra fordításához – mutat rá a lap.

A DK-s Komáromi Zoltán képviselősége előtt hosszú évekig háziorvos volt
Fotó: Facebook/DK

A Tisza egyéni jelöltjeit bemutatva egy igen sokszínű egészségügyi csapatot hirdetett. Jelöltjeik hatoda belülről ismeri az ágazatot. A 106 körzetben 12 orvos és 2 gyógyszerész vállalta színeikben a képviselő-jelöltséget, s van még mellettük a Tisza csapatában mentőtiszt, dietetikus, betegszállító vállalkozó, és egészségügyi szakoktató is.

A második legnagyobb orvoscsapatot a Mi Hazánk állította ki, pedig a DK ugyancsak úgy tartja, hogy az egészségügy lehet az egyik legfontosabb választási téma, ám gyakorló egészségügyi szakemberrel ők sem állnak túl jól. Aktív kötődésről csak ketten számoltak be: egy természetgyógyász, aki Nyíregyházán indul, valamint az országgyűlési munkát már jól ismerő Komáromi Zoltán.

Ő ezúttal egyéni mandátumért indul, a fővárosi XIV. kerületben. Ott, ahol a független Hadházy Ákos készül újrázni.

A Fidesz-KDNP-nek is van olyan orvos képviselőjelöltje, aki már a jelen ciklusban is tagja a törvényhozásnak, ő dr. Mészáros Lajos, a dunaújvárosi kórház korábbi igazgatója, aki most is a dunaújvárosi mandátumért indul. A kormánypártok egészségügyi csapatában hárman vannak, akik először próbálnak képviselői mandátumot szerezni: Pápán Takács Péter orvos, ágazati államtitkár, Gödöllőn Hankó Balázs gyógyszerész, kulturális és innovációs miniszter, valamint Pécsett Cziráki Attila kardiológus. Utóbbi helyzete azért is pikáns, mert a mandátumért folyó versenyben szaktársa is lesz az ellenfelei között, ugyanis itt a Tisza  Ruzsa Diána kardiológust indítja.

A lap szerint a már megismerhető jelöltlisták alapján még egy közvetlen orvos-orvos összecsapás várható. Budapest XVI. kerületében a Tisza Szabó Alexandra klinikai gyógyszerkutatási projektmenedzsert indítja, A Mi Hazánk pedig Zsidró László háziorvost, aki a bemutatkozása szerint jelenleg egy kereskedelmi céget működtet.

