A sokasodó kórházi műhibaperek miatt új rendszert vezetnek be

Most az Országos Kórházi Főigazgatóság bejelentette, hogy május végétől, próbajelleggel központi pertámogatási rendszert hoz létre a 30 millió forintnyi sérelmi igényt meghaladó jogviták kezelésére.

A felhalmozódó összegek kifizetésre Központi Pertámogatási Rendszert hoz létre az Országos Kórházi Főigazgatóság – számolt be az RTL Híradó . Répássy Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság jogi igazgatója a televíziós csatornának elmondta, hogy szerinte e problémának leginkább a túlterheltség az oka. Jelenleg megközelítőleg 250-350 folyamatban lévő kártérítési ügye van a kórházaknak. Ha ezeknél mind egyszerre születne elmarasztaló bírósági ítélet, nagyjából 11 milliárd forintot kellene kifizetniük a kórházaknak. A kórházak 2022 és 2024 között 1,4-1,6 milliárd körüli összegeket fizettek ki kártérítésként – foglalja össze a 444.

A kifizetett sérelmi díjak összege tavaly a duplájára emelkedett, ezért Országos Kórházi Főigazgatóság új rendszert vezet be.

