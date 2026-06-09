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Sokkal több beteg vár műtétre, mint egy évvel ezelőtt

mfor.hu

35 623 beteg torlódott fel.

A június 8-i várólistaadatok szerint 35 623 beteg torlódott fel az állami egészségügyi intézményekben a három leghosszabb várólistán, az egészségbiztosító nyilvánosan elérhető adatai szerint. Áprilishoz képest közel kétezer beteggel nőtt a csípő- és térdprotézis-, valamint a szürkehályog-műtéteknél azoknak a száma, akiknek 60 napnál is tovább kell várniuk ezekre a műtéti beavatkozásokra – írja az Economx.

Hányan várnak 2026. június 8-án ezekre az operációkra 60 napon túl:

  • Szürkehályog-műtét: 5935 beteg;
  • Térdprotézis-műtét: 19 892 beteg;
  • Csípőprotézis-műtét: 9796 beteg.

Bár áprilisban azt írtuk, minimálisan csökkent a várólisták hossza, ez a tendencia júniusban sajnos nem folytatódott. Tavasszal 33,6 ezer beteg várt ezen a három leghosszabb várólistán, a júniusi 35,6 ezerrel szemben.

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