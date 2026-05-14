Súlyos ápolóhiányra figyelmeztet a Független Egészségügyi Szakszervezet

Magyarországon a statisztikai hivatal (KSH) adatai szerint továbbra is súlyos feszültségek jellemzik a fekvőbeteg-ellátást: egyes ellátási területeken kevés ápoló jut egy betegre, ami nemcsak a rendszer működését terheli, hanem közvetlen betegbiztonsági kockázatot is jelent – írja az Economx a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) bejelentése alapján.

Egy nemzetközi kutatás alátámasztja: az ápolói jelenlét nem „kiegészítő” tevékenység, hanem a túlélés egyik kulcstényezője. Az ápolói munkaterhelés és a betegbiztonság közötti összefüggés, amelyet gyakran emlegetnek a „10 százalékos szabály” néven is, egy nemzetközi kutatásokkal alátámasztott statisztikai jelenség. Ez a mutató nem csupán elméleti arány, hanem a gyakorlati túlélési esélyeket közvetlenül befolyásoló tényező.

A jelenség lényege, hogy minden egyes többlet beteg, aki egy ápolóra jut egy műszakban, statisztikailag mintegy 7–10 százalékkal növelheti a 30 napon belüli halálozás kockázatát. Ez nem elméleti modell, hanem több nemzetközi, kórházi adatokat elemző kutatásból származó összefüggés – közölte a FESZ.

Eltolódtak az arányok

A háttérben az úgynevezett „mulasztott ápolás” (missed care) mechanizmusa áll. Ha egy szakdolgozó túl sok beteget lát el egyszerre, elkerülhetetlenül priorizál: elmaradhat a rendszeres betegforgatás, késhet a gyógyszerelés, vagy észrevétlen maradhat az állapotromlás. Ezek a „kis kimaradások” összeadódva súlyos szövődményekhez vezethetnek – például felfekvésekhez, fertőzésekhez vagy akár életveszélyes állapotromláshoz.

A szakirodalom ezt a jelenséget a „surveillance”, vagyis felügyeleti funkció gyengülésével is leírja. Az ápoló ugyanis nem pusztán végrehajtó szereplő, hanem a rendszer korai riasztási pontja: ő van legtöbbször a beteg mellett, ő észleli elsőként a szepszis, embólia vagy más akut romlás jeleit. Ha azonban a szakápoló túlterhelt, ezeket a jeleket későn ismerheti fel, amikor a beavatkozás hatékonysága már jelentősen csökken. Ezzel párhuzamosan nő a gyógyszerelési hibák és a kórházi fertőzések kockázata is. A magyar rendszerben mindez különösen érzékeny kérdés.

A KSH adatai szerint a fekvőbeteg-ellátásban az orvosi és szakdolgozói létszám is nőtt az elmúlt években, ugyanakkor az arányok eltolódtak: az egy orvosra jutó szakdolgozói létszám 2020 és 2024 között mintegy 4,26-ról 3,31-re csökkent.