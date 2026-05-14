3p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar szakszervezetek

Súlyos ápolóhiányra figyelmeztet a Független Egészségügyi Szakszervezet

mfor.hu

Az ápolóhiány már a betegbiztonságot veszélyezteti – a KSH adatai szerint. 

Magyarországon a statisztikai hivatal (KSH) adatai szerint továbbra is súlyos feszültségek jellemzik a fekvőbeteg-ellátást: egyes ellátási területeken kevés ápoló jut egy betegre, ami nemcsak a rendszer működését terheli, hanem közvetlen betegbiztonsági kockázatot is jelent – írja az Economx a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) bejelentése alapján.

Egy nemzetközi kutatás alátámasztja: az ápolói jelenlét nem „kiegészítő” tevékenység, hanem a túlélés egyik kulcstényezője. Az ápolói munkaterhelés és a betegbiztonság közötti összefüggés, amelyet gyakran emlegetnek a „10 százalékos szabály” néven is, egy nemzetközi kutatásokkal alátámasztott statisztikai jelenség. Ez a mutató nem csupán elméleti arány, hanem a gyakorlati túlélési esélyeket közvetlenül befolyásoló tényező.

A jelenség lényege, hogy minden egyes többlet beteg, aki egy ápolóra jut egy műszakban, statisztikailag mintegy 7–10 százalékkal növelheti a 30 napon belüli halálozás kockázatát. Ez nem elméleti modell, hanem több nemzetközi, kórházi adatokat elemző kutatásból származó összefüggés – közölte a FESZ.

Eltolódtak az arányok
Eltolódtak az arányok
Fotó: DepositPhotos.com

A háttérben az úgynevezett „mulasztott ápolás” (missed care) mechanizmusa áll. Ha egy szakdolgozó túl sok beteget lát el egyszerre, elkerülhetetlenül priorizál: elmaradhat a rendszeres betegforgatás, késhet a gyógyszerelés, vagy észrevétlen maradhat az állapotromlás. Ezek a „kis kimaradások” összeadódva súlyos szövődményekhez vezethetnek – például felfekvésekhez, fertőzésekhez vagy akár életveszélyes állapotromláshoz.

A szakirodalom ezt a jelenséget a „surveillance”, vagyis felügyeleti funkció gyengülésével is leírja. Az ápoló ugyanis nem pusztán végrehajtó szereplő, hanem a rendszer korai riasztási pontja: ő van legtöbbször a beteg mellett, ő észleli elsőként a szepszis, embólia vagy más akut romlás jeleit. Ha azonban a szakápoló túlterhelt, ezeket a jeleket későn ismerheti fel, amikor a beavatkozás hatékonysága már jelentősen csökken. Ezzel párhuzamosan nő a gyógyszerelési hibák és a kórházi fertőzések kockázata is. A magyar rendszerben mindez különösen érzékeny kérdés.

A KSH adatai szerint a fekvőbeteg-ellátásban az orvosi és szakdolgozói létszám is nőtt az elmúlt években, ugyanakkor az arányok eltolódtak: az egy orvosra jutó szakdolgozói létszám 2020 és 2024 között mintegy 4,26-ról 3,31-re csökkent.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Orvosi Kamara: „A megbékélés nem előzheti meg az igazságtételt”

Magyar Orvosi Kamara: „A megbékélés nem előzheti meg az igazságtételt”

Lépéseket jelentett be a MOK.

Hegedűs Zsolt Takács Péternek: „Ön az egészségügy Menczer Tamása”

Bemutatkozott Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt, beszédében sok mindent érintett.

Kiderült: hatalmas név segíti tanácsadóként Hegedűs Zsoltot

Hegedűs Zsolt hétfőn a parlamenti bizottsági meghallgatásán bejelentette: Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe.

Kell aggódni a hantavírus miatt? Megszólaltak a pécsi virológusok

Emberről emberre is terjedhet.

Történelmi lehetőséget lát az egészségügyben – ezért lemond az országos kórházi főigazgató

Történelmi lehetőséget lát az egészségügyben – ezért lemond az országos kórházi főigazgató

Ezt a lépést véli etikusnak.

Nyílt levelet küldtek Ursula von der Leyennek, magyar orvos is aláírta

Nyílt levelet küldtek Ursula von der Leyennek, magyar orvos is aláírta

Több mint két tucat független európai kutató, köztük dr. Szemelyácz János addiktológus-pszichiáter, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke nyílt levélben bírálja az EU dohánytermék-irányelvét, mert szerintük az figyelmen kívül hagyja a cigarettázás és a füstmentes alternatívák közötti alapvető tudományos különbségeket. A szakemberek arra figyelmeztetnek: ha Brüsszel minden nikotinterméket azonos kockázatúnak tekint, az nemcsak félrevezeti a közvéleményt, hanem a hatékony közegészségügyi fellépést is akadályozhatja.

Dr. Oczella Péter pszichiáter, és Lakatos Péter longevity coach a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencián

Így élhetünk akár száz évnél is tovább

A túlsúly rendszerszintű probléma, és nagyon sok pénzt emészt fel az egészségügyben. De mit üzen a testünk a betegségekkel, és miért élnek néhány helyen száz évnél is tovább az emberek? Ezekre a kérdésekre is keresték a választ a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia vendégei.

„Nagyon bizakodó vagyok, hogy végre javulhat az orvostechnikai eszköz beszállítók helyzete” – mondja Jóbai Zsolt, az Orvostechnikai Szövetség alelnöke

Különleges időkapszulában beszélgettünk Jóbai Zsolttal, a Replant cégcsoport ügyvezetőjével, az Orvostechnikai Szövetség alelnökével. Egy olyan átmeneti időszakban, amikor a régi kormány már nem hoz új döntéseket, az új pedig még nem tette le az esküt. Vállalkozói interjú-sorozatunk újabb írása.

A dolgozók egészsége már üzleti kérdés – Miért költenek egyre többet a cégek magánegészségügyre?

A vállalati magánegészségügyi juttatás egy olyan stratégiai humánerőforrás befektetés, amelynek során a munkáltató strukturált formában biztosítja dolgozói számára a prevenciós és reaktív magánorvosi ellátáshoz való hozzáférést. A modern menedzsment elméletekben ez a koncepció már régen túllépett a klasszikus béren kívüli juttatások (cafeteria) egyszerű kategóriáján. Napjainkban a munkavállalói egészség a fenntartható üzleti növekedés és a vállalati kockázatkezelés legfontosabb entitása.

Hegedűs Zsolt: Új rend jön az egészségügyben

Hegedűs Zsolt: Új rend jön az egészségügyben

Őrök figyelhetik a kórházakat hamarosan.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG