Súlyos következményei lesznek a háziorvosi ügyeleti rendszer átalakításának

Miközben teljesen jogosnak tűnik a felháborodás a Pest megyében megszűnő gyermek- és háziorvosi ügyeletek körül, egy tisztességes egészségügyi ellátó rendszerben semmi szükség sincsen ilyen jellegű szolgáltatásokra, ahogyan NINCS is háziorvosi ügyelet az európai fejlett rendszerekben - írja a területet jól ismerő orvos a Facebook oldalán.

Kunetz Zsombor szerint nem kellene az ügyelet, ha működne egy normális egészségügyi struktúra. Fotó: Youtube Mi kell a jobb helyzethez? - teszi fel a kérdést és meg is válaszolja: egészségkultúra, amikor a szülők az alapvető, kisebb gondokat (például lázcsillapítás) maguk is képesek megoldani, jól felépített helyi doktorinfó rendszer, ahova betelefonálhat a szülő és releváns információkat, egészségügyi tanácsokat is kaphat, és egy jól szervezett, elegendő kapacitással rendelkező mentőszolgálat, amely bizony házhoz megy, ha a segélykérés szerint ez indokolt, de akár meg is tagadhatja a kivonulást, amennyiben nem szükséges a sürgős ellátás.

Sajnos, azonban semmi nem történt, ami kiválthatná az eddigi rendszert - tette hozzá. Az iskolákban, még mindig hit-, erkölcstan oktatás van egészségkultúra oktatás helyett. A Mentőszolgálat nem folytat egyszerű egészségügyi ismereteket nyújtó kampányokat.

A Budapestet és Pest megyét már évek óta ellátni nem tudó Mentőszolgálat leterheltsége tovább fog nőni, újabb és újabb kapacitásokat kényszerül vidékről átirányítani, amíg a vidéki ellátás szintén be nem omlik a budapestihez hasonlóan. Jelentősen meg fog nőni a sürgősségi osztályok forgalma, ezzel a valóban sürgősségi ellátást igénylő esetek időbeni ellátása csúszni fog, ez pedig akár megmenthető életek elvesztését is jelentheti - vetíti előre a jövőt.

Éppen ezért a jelen egészségügyi környezetben, még a valóban rossz hatásfokkal működő eddigi háziorvosi ügyeletek átszervezése is BARBARIZMUS addig, amíg kiváltásukra hatékony lépéseket nem tettek. Buta, agresszív, és a betegek érdekeit, semmibe nem vevő ócska csakazértis politikai döntés az amit a háziorvosi ügyeletek kapcsán látunk - vélekedett.