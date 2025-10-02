Súlyos sértés: bocsánatkérést vár Takács Pétertől a Magyar Orvosi Kamara

A Magyar Orvosi Kamara Elnöksége Facebook-oldalán tette közzé egy közleményt, ugyanis Takács Péter államtitkár az Ultrahang című podcast adásban úgy nyilatkozott, hogy

„a háziorvos az, hogy is mondjam, maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment háziorvosnak, aki máshova a klinikumban nem fért be.“

Mint írják: Ez a kijelentés nem felel meg a valóságnak, súlyosan sérti a magyar háziorvosok emberi és szakmai méltóságát, valamint ellentmond az orvosi nyilvántartásból lekérdezhető adatoknak is.

Ha az egészségügyi államtitkárnak ez a véleménye az egészségügyi rendszer alapját biztosító kollégákról, az súlyos tájékozatlanságot jelez.

A Kamara rámutat, hogy a háziorvoslás a leginkább tradicionális, betegközeli orvoslás, a gyógyítás szakmailag nagy kihívást jelentő frontvonalában áll, ahol a megelőzéstől a krónikus betegek gondozásán át a sürgős esetekig számos kihívással kell szembenézni.

Beszólt a háziorvosoknak Pintér Sándor államtitkára

Fotó: MTI / Kocsis Zoltán

A háziorvos kollégák között sokan kitűnő minősítésű diplomával, több szakvizsgával rendelkeznek.

A terület kormányzatokon átívelő évtizedes elhanyagolása miatt azonban a háziorvosi pályára jelentkezőknek bürokratikus terhekkel, korlátozott szakmai jogosítványokkal, elégtelen a finanszírozással, újabban a polgári jogaikat korlátozó, az idős, várandós és beteg kollégákat is ügyeletre kötelező kényszerszerződésekkel kell szembe nézniük és vállalni e terhek viselését a betegek érdekében.

Az államtitkár egyik legfontosabb feladata lett volna 2022 óta az alapellátás leépülésének megállítása. Ez nemhogy nem sikerült, de a betöltetlen körzetek száma az ő irányítása alatt 600-ról 1000-re nőtt – jelzik az egyik legnagyobb problémát a MOK képviselői.

A magyar egészségügy megerősítésének az alapellátásnál kell kezdődnie. A Magyar Orvosi Kamara számos javaslatot tett a helyzet rendezésére. Ezek jelentős részét az ágazatvezetés eddig szóra sem méltatta vagy elutasította.

Elvárjuk, hogy az államtitkár kijelentését haladéktalanul pontosítsa, kérjen nyilvánosan bocsánatot a háziorvosoktól, és a jövőben érdemi munkával, a szakma javaslatait használva dolgozzon a magyar alapellátás fejlesztéséért – teszik hozzá a Takács Péterhez intézett közlemény végén.