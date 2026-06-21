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Svédországban az autista gyerekek előre gyakorolhatják a repülést

Elek Lenke
Elek Lenke

Ez azért nagy dolog, mert számukra a repülőtér zavaróan bonyolult hely.

A világon egyre több az autizmus különböző válfajaival élő ember. Ennek okait tudósok ezrei kutatják. Amint az az egyik szakmai oldalon olvasható, a világban több mint 110 millió emberről van szó, akik többsége kiesik a turizmus, a közlekedés látóköréből. De ez a szám is hozzávetőleges, hiszen sok országban még alig foglalkoznak alaposabban e jelenséggel, alig ismerik fel és nem is segítenek a terápiában. Nemhogy bevonnák az autistákat a hétköznapi élet körforgásába, hanem inkább rejtegetik.

Azon, hogy ezeket a gyerekeket és a velük utazó felnőtteket be lehessen vonni a világlátásba, egy fontos kezdeményezés segít. A programot most először valósították meg Svédországban, ahol különösen figyelnek a sajátos nevelési igényűekre, a különböző betegségekkel, génhibával, fogyatékkal élőkre.

Sokan élnek abban a tévhitben, hogy minden autizmus spektrumzavarral élő ember rendelkezik egyfajta „szuperképességgel”. Az autistákat nagyon sokan az Esőember című film főszereplőjével azonosítják, pedig az autizmus nem csupán abból áll, hogy valaki nem néz a szemedbe, esetleg kicsit befelé forduló. Az ilyen ember a szociális interakciókban mutat főleg eltérést, mint például az említett szemkontaktus használata, a szociális és kortársi kapcsolatok, az élmények kölcsönös megosztása.

Egyeseknek gondot okoz megérteni a közösség írott és íratlan szabályait, nehezen olvasnak gesztusokból, mimikából, és gyakran nem értik a hasonlatokat, szófordulatokat – olvasható a www.egyuttazautistakert.hu weboldalon.

Érthető, hogy a szülők a gyerekükkel szeretnének világot látni, de sok kicsi számára a repülőtér egy letaglózóan bonyolult hely, tele váratlan élményekkel, zajokkal, képekkel. Ez pedig azok számára trauma, akik ragaszkodnak a megszokott környezethez, szavakhoz, mozdulatokhoz, napirendhez. Most egy légitársaság lehetőséget kínál a számukra, hogy a földön begyakorolják az utazást – mielőtt az a valóságban, a felhők között elkezdődne.

Végig kísérik őket az egész folyamaton: becsekkolás, biztonsági ellenőrzés, a kabin megtekintése – de a gép felszállása nélkül. Az ötlet mögött az Emirates Travel Rehearsal kezdeményezése áll. A program lehetővé teszi számukra, hogy előzetesen, teljes nyugalomban és csendben ismerkedjenek meg a repülés összetett élményével.

Végig kísérik őket az egész folyamaton
Végig kísérik őket az egész folyamaton
Fotó: Emirates

A programot most először valósították meg Svédországban, az Emirates-szel, a stockholmi Arlanda repülőtérrel és az egyik svéd általános iskolával együttműködve. Három gyermek, együtt a szüleivel, végig követte az utazási folyamat minden szakaszát – beleértve a beszállókártyák átvételét, az egyenruhás személyzettel való találkozást – és végül egy Boeing 777-es repülőgép fedélzetén töltött utazást.

Az AutismTravel.com oldalon végzett felmérés szerint az autista gyermekes családok 78 százaléka fél utazni, pontosan a repülőtéri események és reakciók kiszámíthatatlansága és az ezerféle érzékszervi benyomás miatt.

A célunk, hogy csökkentsük az utazás előtti bizonytalanságot, és kiszámíthatóbbá tegyük a várható eseményeket. Ez biztonságot teremt, növeli a függetlenségüket és lehetőséget ad a világ felfedezésére is – nyilatkozta Björn Ekegren, az Emirates svédországi vezetője.

Az Emirates most azon dolgozik, hogy több svéd iskolát hívjon meg – jelentette ki a légitársaság kommunikációs osztályának vezetője. 2025 áprilisa óta a Travel Rehearsal programot több mint 40 városban bonyolították le világszerte, és több mint 250 családot értek el így.

A gyerekek, a szülők és a tanárok a tapasztalatokat pozitívan értékelték. Világszerte számos érintett család jelentette ki, hogy most először érzik magukat készen arra, hogy ténylegesen repülőjegyet foglaljanak a kicsik és maguk számára egy közös nyaralásra.

Százezrek nem tudják átélni a repülés élményét

A lehetőség adott volna mindenütt, természetesen ennek igénybevétele az autizmus súlyossági fokától is függ, no meg sokszor az akarat is hiányzik. Azt már az újságíró teszi hozzá, hogy aki bármilyen téren fogyatékossággal él, mindenütt nehezen tudja átélni a repülés élményét, bár ma már a legtöbb légitársaságnál megoldható a kerekesszékesek fogadása.

Az autista gyerekek azonban olykor furcsa, váratlan és ismétlődő mozdulatai, kiáltásai, mondatai és más reakciója miatt sokan idegenkednek – még a kevésbé súlyos esetekben is –, hogy a fiukkal, a lányukkal kimenjenek az utcára, nemhogy a levegőbe emelkedjenek. Főleg azért, mert félnek a többi utas reakciójától.

Az említett magyar szakmai weboldal szerint Magyarországon közel 160 ezer ember él az autizmus különböző fajtájú és súlyosságú változatával.

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