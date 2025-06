Székletkapszulákkal jöhet az áttörés

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A brit gyógyszerhatóság szerint jelenleg több mint 450 mikrobiom-alapú gyógyszer van fejlesztés alatt. „Ha ezek beválnak, akár az antibiotikumokat is leválthatják” – mondta Dr. Chrysi Sergaki kutatásvezető.

Ha a módszer nagyobb teszteken is beválik, nemcsak gyógyításra, hanem megelőzésre is alkalmazhatják majd – főként azoknál, akik rákkezelés vagy szervátültetés miatt fokozottan ki vannak téve fertőzéseknek.

A módszer nem ismeretlen: a székletátültetés már bevett terápiája a Clostridium difficile okozta súlyos hasmenésnek. Most azonban új célt kaptak a baktériumokban gazdag kapszulák. A mintákat székletbankból gyűjtik, megtisztítják, porítják, majd kapszulába zárva juttatják el a bélbe.

Brit orvosok új frontot nyitottak az antibiotikum-rezisztens fertőzések elleni küzdelemben: „székletkapszulákat” tesztelnek, amelyek egészséges emberektől származó, jótékony baktériumokat tartalmaznak, számolt be a BBC . A fagyasztva szárított székletből készült tabletták célja, hogy kiszorítsák a veszélyes szuperbaktériumokat a bélből – derül ki a Guy’s és St Thomas’ londoni kórházakban zajló kísérletből.

