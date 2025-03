Szépen veszem sorba Takács Péter hazugságait – posztolt Kunetz Zsombor

Szépen veszem sorba Takács Péter hazugságait, a mostani, az orvos-bérekkel kapcsolatos – posztolta ki Facebook-oldalára Kunetz Zsombor. Takács azt állította, hogy a jelenlegi orvos átlagbér 2,2 millió forint, míg ez 338 ezer forint volt 2010-ben. Azt persze elfelejtette hozzátenni, hogy ez az összeg tartalmaz minden ügyeleti tevékenységet és pótlékot, valamint azt is, hogy ez bruttó összeg – tette hozzá az orvos, egészségügyi szakértő.

A valóság Kunetz szerint egészen más. Bruttó kétmillió forint felett az alapbér 36 év szolgálati jogviszony után jár, és ez is nettó bérként 1,4 millió forint körül van, igaz, erre és az alacsonyabb összegekre is rájön még a túlmunka és az ügyeleti tevékenységek díja. Az ügyelet az nem otthoni munkavégzés, és ebbe a körbe beletartozik a Karácsony, a Húsvét és az összes sátoros ünnep is a családtól, a szeretteitől távol – hívja fel a figyelmet az orvos, egészségügyi szakértő.

A Magyar Orvosi Kamara az áldatlan egészségügyi állapotok miatt szombat délután 14 órára tüntetést hirdetett meg, amelyről beszámolunk.