Szigorítás az étrend-kiegészítők reklámozásában

A bíróság megjegyezte, hogy kivételt képezhetnének azok a jelölések, amelyeket egy átmeneti szabályozás alapján már korábban elfogadtak, azonban ez a konkrét eset nem tartozik az átmeneti szabályozás hatálya alá, mivel a kérdéses pszichés hatásokkal kapcsolatos állításokat korábban Németországban nem értékelték, és a szükséges engedélyezési kérelmet a vállalkozás nem nyújtotta be határidőre.

Az ügy előzménye, hogy a német Novel Nutriology cég egy sáfrány- és dinnyekivonatot tartalmazó terméket reklámozott azzal az állítással, hogy az javítja a hangulatot, valamint csökkenti a stressz és fáradtság érzését. Egy német szakmai egyesület bírósághoz fordult, szerintük a reklám jogsértő. Az ügy a német szövetségi legfelsőbb bíróság elé került, amely előzetes döntéshozatalt kért az uniós bíróságtól.

