Sztrájk jöhet az egészségügyben?

Felmérik az igényeket.

Néhány hónapon belül sztrájkba léphetnek az egészségügyi szakdolgozók, miután elakadtak a sztrájktárgyalások a kormánnyal – mondta a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke az ATV Híradónak. Az összefoglaló cikk szerint sz érdekvédők azt sérelmezik, hogy a szakdolgozók második éve nem kaptak béremelést, a szakszervezet még szeptember közepén kezdeményezett sztrájktárgyalásokat, érdemi előrelépés azonban azóta sem történt.

Soós Adrianna. a szakszervezet elnöke elmondta: mivel nem történt előrelépés, javaslatot tesznek az elégséges szolgáltatásra, majd ezt benyújtják a bíróságnak. A döntést követően felmérik a sztrájkigényt, és ott kezdeményeznének munkabeszüntetést, ahol erre van fogadókészség. A munkabeszüntetés már az év első felében megtörténhet.

A cikk hozzátette, a híradó megkeresésére a Belügyminisztérium azt közölte: egy teljes munkaidős egészségügyi szakdolgozó havi átlagkeresete megközelíti a bruttó 800 ezer forintot. Hozzátették: azon dolgoznak, hogy lépésről lépésre, fokozatosan emelni tudják a béreket.

