Új lehetőségek a hazai szülészeti ellátásban

Minden várandós nőben jogosan merül fel a kérdés, hogy hol és hogyan szüljön. Állami kórházban, magánklinikán, intézményen kívül otthon, vagy egy erre szakosodott központban? Utóbbi két lehetőséget egyre többen választják: a szülések jelenleg nagyjából egy százaléka zajlik kórházon kívül. Azt, hogy valóban van igény a bensőségesebb hangulatú, felesleges orvosi beavatkozás nélküli vajúdásra, a nemrég megjelent jogszabálytervezet – a kiválasztott intézményekben kevesebb orvossal, szülésznők jelenléte mellett adhatnának életet gyermeküknek a nők – is jól mutatja, amely gyökeresen alakítaná át a szülészeti ellátást.

Minden kismama szeretne nyugodt, meghitt körülmények között életet adni gyermekének

Fotó: Depositphotos

A háborítatlan szülés lényege a természetes folyamatok támogatásában rejlik. Ebben fontos szerepet kap a várandósság alatti testi-lelki felkészülés, a biztonságos, megtartó közeg és nem utolsó sorban a segítő szakemberek közreműködése. A másfél éve működő Budai Perinatális Központ (BPK) három területre fókuszál: a szüléskísérésen kívül várandósgondozásra, illetve a szülés utáni utógondozásra.

"Minden nőnek ott kellene szülnie, ahol biztonságban érzi magát. Ha ez a kórházat jelenti, akkor ott, ám ha ez egy intézeten kívüli helyszín, akkor arra is legyen lehetősége" – vallja Gutmann Orsolya szülész-nőgyógyász szakorvos, perinatális szaktanácsadó, a BPK egyik alapítója. Mint mondja, nekik az a legfontosabb, hogy a szülés a lehető legtermészetesebb legyen, és ebben ők támogatóként vesznek részt.

A vágyott háborítatlanság akkor valósulhat meg, ha a szülés magától indulhat és a saját ritmusában haladhat, továbbá a fiziológiás folyamatok zavartalanul érvényesülhetnek, az anya és a születendő baba pedig végig kompetensek maradnak a folyamatban. Ez nem egyenlő a beavatkozás-mentességgel. „A kórházi szülésnél van lehetőség orvosi beavatkozásra, például a szülés menetének gyorsítására vagy gyógyszeres fájdalomcsillapításra. Intézeten kívül mi olyan eszközöket/módszereket használunk, amelyek természetes módon támogatják a test fiziológiás folyamatait. A támogató jelenlétnek például oxitocin felszabadító hatása van, míg a masszírozás kiváló fájdalomcsillapító, ahogy az illóolajok használata, a lágyszövetekkel való munka is sokat segíthet. Kihasználjuk a vízben vajúdás és szülés jótékony hatásait is" – hangsúlyozza Vass Gabriella bába-szülésznő, a központ másik alapítója.

A Budai Perinatális Központban nem csak szüléskísérést vállalnak, hanem egyebek mellett teljeskörű várandósgondozást, testi-lelki felkészítést, de tartanak gyermekágyas foglalkozásokat is. A szülés utáni teendőkben, az utógondozásban – például szoptatási tanácsadás, BCG-oltás, hallásvizsgálat – is számíthatnak a szülők a központ szakembereire.

Kapcsolódó cikk Újabb szülészetet zár be a kormány? A helyiek nem akarják elhinni, hogy egy vármegyei jogú városban előfordulhat az, hogy nem lesz hol szülniük a kismamáknak.

Ki dönthet úgy, hogy otthonában vagy máshol akarja világra hozni gyermekét?

Ha valaki nem szeretne kórházban szülni – ez eleve csak az alacsony rizikójú várandósságoknál jöhet szóba –, több lehetőség közül is választhat, amennyiben megfelel a feltételeknek. Magyarországon az intézeten kívüli szülést ugyanis 2011 óta kormányrendelet szabályozza, ami azt is jelenti, hogy szigorú feltételek vonatkoznak arra, hogy milyen szaksegítők – minimum két bába(szülésznő) vagy egy szülészorvos és egy bába – közreműködésével lehet ily módon vajúdni és szülni. Az viszont már nincs megkülönböztetve a jogszabályban, hogy valaki az otthonában vagy más, szülések kísérésére alkalmas helyszínen hozza világra gyermekét. A szabályozás szempontjából az intézeten kívüli és az otthonszülés rokon fogalmak, csak a helyszín különbözik.

A szülés csak akkor történhet intézményen kívül, ha a terhesség szövődménymentes, az édesanya még nem töltötte be a 40. életévét (első szülés esetén), a terhességi kor a betöltött 37. és 41. hét között van és a baba fejvégű fekvésű. A rendelet meghatározza az egyértelműen kizáró feltételeket is, így például az olyan anyai, illetve magzati betegségeket/állapotokat, kórelőzményeket, amelyek veszélyeztethetik az édesanya és a baba életét, egészségét. De elvárás például a háttérkórház – a BPK háttérkórháza a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház – is, és ez nem lehet 20 percnél távolabb az intézeten kívüli szülés helyszínétől. A központ szakemberei számára is nagyon fontos a biztonság, ahogy az is, hogy el tudják dönteni, meddig normális egy szülési folyamat és mikor van szükség beavatkozásra, kórházi körülményekre.