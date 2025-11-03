3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

2025. november 4., Budapest

Egészségügy Egészségügy és egészségipar Z generáció Takács Péter

Takács Péter a háziorvosok után az ápolókat sértette meg

mfor.hu

Takács Péter a szakdolgozói kamarának írt válaszlevelében azt írta, ha az eddigi kilenc béremelés nem hozott változást a szakápolók létszámában, akkor a tizedik sem fog.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) honlapján is elérhető már Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár válaszlevele, amelyben kifejti miért nem érdemes az egészségügyi szakdolgozók részére béremelést adni.

A MESZK a Facebook oldalán azt írja: az államtitkár méltatlan, pejoratív módon ír a fiatal szakdolgozókról és a „munkához való hozzáállásukat” vonja kétségbe – vette észre az Economx.

Balogh Zoltán, a szakdolgozói kamara elnöke augusztus 7-én írt levelet a Belügyminisztériumnak, mivel a korábbi államtitkári válasz nem nyújtott kielégítő tájékoztatást a szakdolgozói bérek, a munkakörülmények és életpályamodell jövőjéről. A MESZK választ várt a bértábla felülvizsgálatára, a szakdolgozók megtartására, valamint az egészségügyi ellátás működőképességét garantáló intézkedésekre, és érdemi párbeszédet sürget a szakmai érdekek képviseletében.

Takács Péter nem csak az ápolókba, még a Z generációba is beleszállt
Fotó: MTI

Erre a levélre válaszolt most Takács Péter, aki az írta, hogy álláspontja szerint egyoldalúan a bérviszonyokra tereli a felelősséget a MESZK a tekintetben, hogy az egészségügyi ellátórendszer nem tudja a mai fiatal felnőtt generáció munkába állítani. Az államtitkár szerint ez félrevezető módon rendkívül leegyszerűsíti a problémát. Az elmúlt évek folyamatos béremelései igenis megteremtették a lehetőségét annak, hogy egy fiatal, megfelelő perspektívát lásson és találjon abban, ha az egészségügyben akar elhelyezkedni.

Úgy véli Takács Péter, hogy egyre több kutatás támasztja alá, hogy a mai Z generációs fiatalok számára a segítő szakmák nem vonzóak. A Z generáció fiataljai stresszesebbek, hamarabb kiégnek, és gyorsabban felmondanak, ezért a munkába állításukhoz nem jelent elegendő megoldást a bérek további emelése. Úgy véli, szakítani kell azzal a kommunikációval, ami gyakorlatilag szinte csak és kizárólag a bérhelyzetben azonosítja azt a problémát, ami az egészségügyben a szakdolgozói humánerőforrás hiány kialakulásához vezet.

Úgy véli Takács Péter, ha az eddigi kilenc béremelés nem tudott jelentős fordulatot hozni, akkor a tizedik sem fog. 

Takács Péter korábban a háziorvosokat bántotta meg, amikor egy podcastban azt mondta, a háziorvosok „maradékelven választódtak ki az egyetem után”. A Magyar Orvosi Kamara zerint az államtitkár kijelentése súlyosan sértette a szakma méltóságát, az államtitkár pedig erre reagálva azt közölte: valójában a háziorvosi hivatás alulértékeltségéről beszélt, és a MOK tisztán propagandát folytat. 

