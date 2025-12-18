Takács Péter ismét beszólt, nem ment a szomszédba a szavakért

Magyar Péter kedden a Péterfy Sándor utcai kórházban járt, ahol telefonos felvételeket is készített. A lift „összevissza” működött, a mellékhelyiségekben vécépapírt igen, fertőtlenítőt és kéztörlőt viszont nem talált a Tisza Párt elnöke.

A felvételekre reagált az utóbbi időben indulatairól megismert egézségügyi államtitkár is, Takács Péter egy „Idefigyelj, te gátlástalan senkiházi!” megszólítással illette videójában a „kórházakra újra rátörő” Magyar Pétert Facebookon.

Szerinte Magyar idegrendszerét megviselik a folyamatos kudarcok, ezért „betört a Péterfy Sándor utcai kórház egyik telephelyére”, a „biztonsági őrt félrelökve dühtől eltorzult arccal kamerázott az épületben”, ahol pszichiátriai betegeket is kezelnek.

Takarodj ki a kórházakból! – búcsúzott az államtitkár.

Az RTL Híradója megkereste Magyar Pétert, a Tisza Párt elnöke szerint nem igaz, hogy félrelökte volna az őröket, mivel azok csak mentek utánuk, szintén kamerázva. Keresték a kórházat is, de a Belügyminisztériumtól kaptak választ: „Magyar Péter összevissza hazudozott, a videók nem tükrözik a telephely valós működését, az zavartalan”.