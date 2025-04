Takács Péter kampány-üzemmódra váltott

Tisztában van azzal, hogy a jövő évi parlamenti választások egyik központi témája az egészségügy lesz, és a maga részéről fel is készült, hogy állja „a politikai támadások tüzét” – egyebek mellett erről beszélt a Népszava tudósítása szerint a kórházszövetség éves konferenciájának záró eseményén Takács Péter államtitkár.

A konferencián bevallotta az egészségügyi államtitkár, hogy neki is gondot okozott az új időpontfoglaló rendszer. Takács Péter szerint ennek ellenére összességében jók az első tapasztalatok.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!