Takács Péter Magyar Péternek: Ne a kórházaknál sütögesse a politikai pecsenyéjét

Ismét folyik az üzengetés Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Takács Péter egészségügyi államtitkár között. Takács nemrég posztolta legújabb videóját Magyarnak, aki egyébként épp élőben ekkor adta át a Szent János Kórháznak szánt ajándékait.

Korábban Magyar Péter szerint a kórházak vezetőit központilag értesítették, hogy ne vegyék át a 100 intézménynek szánt ajándékokat, s arról is posztolt, hogy Takács Péter hazudik.

„Miután nyilvánosan felszólítottam Orbán Viktort, hogy ne akadályozzák meg, hogy sok ezer jóérzésű magyar ember felajánlásait elvigyük a kivéreztetett kórházainknak, látva az óriási felháborodást, Takács visszakozott, sebtében posztolt és kiküldetett egy hivatalos választ, amelyben nagy kegyesen felajánlotta, hogy valahol az utcán majd átveszi valaki a több tízmillió forint értékben összegyűjtött adományokat” – írta Magyar.

Takács Péter a DPK első országos találkozója előtt üzent Magyar Péternek

Fotó: Facebook/Takács Péter

Ma reggel azonban, miután Takács kiposztolta, hogy már el is indult a Fidesz ma délutáni óriási heppeningjére, arra is volt ideje, hogy újabb üzenetet küldjön Magyarnak.

Ebben arról beszélt, hogy Magyar szándéka nem valódi ajándékozás, hanem balhécsinálás, és a kórházakban látványpékséget csinálva akarja a politikai pecsenyéjét sütögetni. Ugyanis nem munkaidőben ment el aktivistáival az adományokat átadni a kórházaknak, hanem politikai terméket csinál a szombati ajándékozásból, és még egy raktárost is be kellett rendelniük az intézményeknek hétvégén. Kis videója végén pedig azt mondja: a kórházak nem lesznek partnerek a balhéban, átveszik az adományokat, neki pedig további jó vergődést kíván.

Minden bizonnyal hamarosan érkezik Magyar Péter válasza is.