1p
Egészségügy Budapest Egészségügy és egészségipar Karácsony Gergely Takács Péter

„Takács Péter mobiltelefon helyett hólapátot is kézbe foghatna” – üzente Karácsony Gergely

mfor.hu

Karácsony Gergely nem csak üzent, hanem GPS-koordinátát küldött ajándékba Takács Péternek.

„Mindenki teszi a dolgát, a Budapest-család dolgozói tiszteletre méltó erőfeszítéssel végzik a munkájukat a városban, a Fidesz és a propagandistái meg azt, amihez ők értenek” – így reagált a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester arra, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár reggel videót készített a Szent János Kórház gyalogos bejáratánál, és azt mondta, hogy a Főváros nem takarítja a kórházak környékét.

Karácsony Gergely így folytatja: „Majd szépen elfordította a kamerát, amin speciel az látszik, hogy a kórházhoz vezető főút, így a mentőbejárathoz is vezető út le van takarítva, járnak rajta az autók.”

Szerinte ez szánalmas hógolyózás, de inkább káros kormánypropaganda.

Karácsony Gergely csatolt egy képet is, amely a hókotró GPS-adatai mutatja, miszerint a kora reggeli órákban körbetakarította a kórház körüli utakat a Budapesti Közművek hókotrója. Merthogy ez a Főváros dolga. Hozzátette, hogy az influenszer államtitkár a mobiltelefon kamerája helyett egy hólapátot is a kezébe vehetne.

