Távozik az állami cég éléről Novák Katalin sógornője

„20 évvel ezelőtt minden nyolcadik nő volt gyermektelen, most már azt látjuk, hogy minden harmadik”

„Egyszerűbb lett volna, hogyha nem lett volna a sógornőm, mert ez alapján én úgy futottam, mint egy olyan ember, aki nem is szakember, és ezt próbálták az újságok bebizonyítani, hogy sőt, most legutóbb még azt kérdőjelezték meg, hogy van-e szakvizsgám”

Vesztergom Dóra beszélt Novák Katalinhoz fűződő viszonyáról is:

„Még egy hétig vagyok a Humán Reprodukciós Igazgatóság vezetője” – jelentette be a Köztér YouTube csatorna Közbeszéd című műsorának pénteken megjelent adásában Vesztergom Dóra, az Országos Kórházi Főigazgatósághoz tartozó Humánreprodukciós Igazgatóság vezetője. Az Index azt írja , szakember szerint Magyarországon az oktatási rendszer a gyermekvállalás lehetősége helyett inkább arra koncentrál, hogy „hogyan ne legyen gyerek”.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!