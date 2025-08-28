Tényleg egy őszi Covid-hullám elé nézünk

A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Azt közölték: az év 34. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett.

Emelkedést tapasztaltak Budapest Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Egerben, Győrben, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, míg 13 ellátási területre stagnálás volt jellemző.

Most már országosan romlik a helyzet

Fotó: Depositphotos

Csökkenést egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek. Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban és a budapesti agglomeráció mintájában az emelkedett, Zalaegerszeg, Győr, Székesfehérvár, Pécs, Szekszárd, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza és Budapest északi, déli és központi mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.