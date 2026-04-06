Terjed a Covid új „Kabóca” variánsa

Az Egyesült Államokban és egyes európai országokban már felütötte a fejét a Covid legújabb variánsa. Hivatalos neve BA.3.2, de „Kabócaként” (angol nyelvterületen „Cicida”) is emlegetik a ciripelő rovarhoz való hasonlósága miatt. Először ugyanis 2024-ben jelent meg, majd egy szunnyadó állapot után tavaly év végén bukkant fel újra az Egyesült Államokban.

Eleinte csak néhány amerikai esetért volt felelős, de a közelmúltban Európában is elterjedt. A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok szerint mára legalább 23 országban észlelték a „Kabócát”. Észak-Európában a télen terjedt el, Németországban, Dániában és Hollandiában az esetek 30 százalékát már a „Kabóca” variánshoz kötötték. Magyarországon még nem jelezték a „Kabóca” jelenlétét, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb adatai szerint pedig épp stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja.

A BA.3.2. egy jól ismert omikron variánscsalád tagja, de számos mutációja van – a domináns törzsekhez képest 70-75. Ezek a mutációk segíthetnek neki átjutni a jelenlegi Covid-19 vakcina által biztosított immunvédelmen.

„Elég sok mutáció van, ezért aggodalomra ad okot, hogy a jelenlegi vakcina nem lesz igazán jó választás” – mondta Brandon Dionne, a Northeastern Egyetem gyógyszerészeti és egészségügyi rendszertudományi klinikai docense.

A Kabócánál is jellemző a borotvapengéhez hasonlatos, igen erős torokfájás

Fotó: DepositPhotos.com

A variánst először Dél-Afrikában azonosították 2024 novemberében, majd hét hónappal később, 2025 júniusában egy utazónál észlelték ismét. Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja szerint 2026 február elejéig a BA.3.2 vírust négy utas orrváladékában, három repülőgép szennyvízmintájában, öt beteg klinikai mintáiban és 25 amerikai államból származó 132 szennyvízmintában mutatták ki.

A BA.3.2 azonban „jelenleg egy kisebbségi törzs, a CDC legfrissebb adatai alapján. A korai adatok arra utalnak, hogy nem súlyosabb, vagy nincsenek jellegzetes klinikai tünetei” – mondta Dr. Robert H. Hopkins, a Fertőző Betegségek Nemzeti Alapítványának orvosigazgatója.

Véleménye szerint ez egyébként is jellemző volt a Covid-19 variánsaira az elmúlt néhány évben. Összességében maga a betegség nem súlyosbodott jelentősen, és a tünetek sem változtak sokat variánsról variánsra.

Ha azonban a BA3.2 variáns egyre hangsúlyosabbá válik, a laboratóriumi adatok azt mutatják, hogy kikerülheti az emberi immunvédelmet. A vakcinák nem hatásosak a „Kabóca” ellen, igaz, valószínűleg még mindig védelmet nyújtanak a súlyos betegségekkel szemben. „Ezért még mindig megéri beadatni őket” – tanácsolja Dr. Donald Milton, a Marylandi Egyetem légzőszervi szakértője.

A „Kabóca” variáns tünetei

„Bár a „Kabócához” hasonló új Covid-variánsokról szóló szalagcímek aggasztónak tűnhetnek, valójában az új variáns megjelenése teljesen normális. A vírusok természetes módon változnak az idő múlásával, és ahogy a Covid folyamatosan terjed, várható, hogy alternatívái jelennek meg” - mondta Ian Budd, a Chemist4U vezető gyógyszerésze.

A szakértő szerint ami más benne, az a mutációk száma, amelyeket hordoz, különösen a vírusnak a sejtekhez tapadó részén, ami miatt jobban terjedhet, vagy elkerülheti az oltások vagy a múltbeli fertőzések révén felépített immunitás egy részét.

„A tünetek tekintetében nagyon hasonlít ahhoz, amit más Omikron törzseknél láttunk” – magyarázza Budd. – „Az embereknek figyelniük kell olyan dolgokra, mint a torokfájás, köhögés, fáradtság, láz, fejfájás és orrdugulás.”

Van azonban egy jelentős tünet a „Kabóca”törzs esetében. „Néhány korai jelentés szerint különösen fájdalmas torokfájás lehet ennél a variánsnál, de összességében nem teljesen új módon jelentkezik” – jegyzi meg Budd. Ez a tünet már az egyik korábbi variánsra, a Nimbusra is jellemző volt, amit „borotvapengének” neveztek.

Az egészségügyi szakértők szerint a BA.3.2 „Kabóca” variáns tehát alig okoz új vagy szokatlan tünetet a többi Omikron Covid-19 variánshoz képest. Jelenleg az egészségügyi szervezetek inkább a vírus terjedését és változásait követik nyomon, ahelyett, hogy új tüneteket sorolnának fel.

Leggyakoribb tünetek:

Köhögés

Fáradtság vagy alacsony energiaszint

Láz

Testfájdalmak

További tünetek lehetnek:

Torokfájás

Orrfolyás vagy orrdugulás

Fejfájás

Légszomj

Hányinger vagy csökkent étvágy

Agyköd vagy koncentrációs nehézség

Az íz- vagy szaglásvesztés ma már ritkább, de még mindig lehetséges.