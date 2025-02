Terjed a pestis Magyarországon – óriási kárt okozhat

Mint írták, a járványügyi nyomozás még folyamatban van. Az eddigi információk alapján a szentgyörgyvölgyi telepről személyi mozgással, illetve a széna szállítása révén kerülhetett be az állományokba a betegség. A járványügyi nyomozás során a takarmányszállításról az állattartók csak késve tájékoztatták a hatóságot, ezért már mindkét telepen tüneteket mutató állatokat találtak a helyszínre érkező állatorvosok – részletezték.

A közleményben emlékeztettek arra, hogy a zalai Szentgyörgyvölgyön január 24-én állapították meg a betegséget, és ahhoz az esethez hasonlóan most is az állatok és a ragályfogó tárgyak hanyag, illetve felelőtlen szállítása játszhatott szerepet a vírus terjedésében. Az állatokat egy romániai gyűjtőállomásról szállították Zalába, az érintett állomány felszámolása folyamatban van.

A Zalai vármegyei Nagymétnekpuszta, valamint Lenti településeken tartott juhállományoknál is megerősítette a kiskérődzők pestise betegséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!