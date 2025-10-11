Tiltakozik a szakszervezet a kórházi arcfelismerő rendszerek ellen

Tiltakozó nyilatkozatot bocsátott rendelkezésre tagjai számára a Magyar Orvosok Szakszervezete a még júniusban bevezetett biometrikus arcfelismerő beléptetőrendszer ellen. „A kórház nem megfigyelőállomás, az orvos nem gyanúsított” - erről posztolt közösségi oldalán a Magyar Orvosok Szakszervezete, dr. Sütő Renáta alelnökre hivatkozva.

Több hazai kórházban is biometrikus arcfelismerő rendszert terveznek bevezetni, vagy vezettek is már be tesztüzemként a dolgozók beléptetésének és munkaidő-nyilvántartásának automatizálására. A fejlesztés célja hivatalosan a hatékonyság növelése, az orvosi közösség szerint azonban túl messzire megy a megfigyelésben.

Tiltakozik a Magyar Orvosok Szakszervezete a biometrikus azonosítási rendszerek bevezetése ellen

Fotó: Depositphotos

A szakszervezet megítélése szerint az intézkedés aránytalan beavatkozást jelent a magánszférába, és ellentétes az uniós adatvédelmi normákkal is. Miközben az Európai Unió a mesterséges intelligenciára és az arcfelismerésre vonatkozó szabályokat szigorítja, Magyarországon a kórházi dolgozók legérzékenyebb kategóriába tartozó biometrikus adatai kerülnek kezelésre kötelező jelleggel, érdemi garanciák nélkül – fogalmaz a szakszervezet.

A MOSZ arra kéri a dolgozókat, hogy nyújtsák be tiltakozó nyilatkozatukat a munkáltatóknak, és álljanak ki közösen a magánszféra védelméért. A szervezet szerint a munkahelyi biztonság nem egyenlő az arcfelismeréssel – a cél inkább az, hogy a kórházak modernizációja emberközpontú és jogszerű módon történjen.

„Nem a technológiai fejlesztések ellen vagyunk, hanem az arányosság elvét követeljük meg. A munkaidő és a belépés ellenőrzésére már most is léteznek biztonságos, adatvédelmi szempontból arányos megoldások – például kártyás, kulcsos vagy digitális beléptetőrendszerek –, amelyek nem igényelnek biometrikus adatkezelést” – mondta el az elitmed.hu oldalnak dr. Sütő Renáta, a MOSZ alelnöke.

Kapcsolódó cikk Két kórházat is fel lehetne húzni abból, amennyit bukhat a kormány Paks II.-n A bírósági döntés után biztos a további csúszás.

Az Országgyűlés néhány hónapja módosította az egészségügyről szóló törvényt, mely a kórházak számára lehetővé teszi biometrikus beléptetőrendszerek bevezetését.

Számos kórházban elindult már a biometrikus beléptetőrendszerek üzembe helyezése. A főigazgatók arról tájékoztatják a dolgozókat, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartásában működő kórházak esetében ez kötelező és jogszabályi felhatalmazáson alapul – erről írt az adozona.hu.