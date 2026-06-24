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Egészségügy Egészségügy és egészségipar Hegedűs Zsolt

Bejelentést tett Hegedűs Zsolt – tisztítótűz jöhet az államosított meddőségi szektorban is?

mfor.hu

Teljesen felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza-kormány, és lehetővé teszik az anonim petesejt-adományozást, jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

"Az egész államosítást felül akarjuk vizsgálni, illetve megvizsgálni, hogy milyen eredményei vannak' – mondta az Inforádióban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszte, hozzátéve: elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás is a kezelések és azok eredményessége révén.

Tudjuk, hogy ezek az eredmények, összehasonlítva az európai jó gyakorlatokkal, azért még nem a legjobbak, de biztos, hogy vannak olyan jó gyakorlatok Magyarországon is, amik azért tanulhatóak – fogalmazott. Mindenképpen megvizsgáljuk és felülvizsgáljuk a szakmával egyetemben, és utána fogunk dönteni, hogy milyen motivációkat tegyünk be.

A privát intézetek jelenléte gyakran motivációként is hat akár az állami egészségügyi rendszerre is, de mi általában fordítva szeretnénk, hogy az állami egészségügyi rendszert erősítsük meg úgy, hogy versenyképes legyen és versenyt generáljon akár a magánegészségüggyel is – mondta a miniszter.

Az államosítást veszik górcső alá
Az államosítást veszik górcső alá
Fotó: DepositPhotos.com

Mindenképpen egységes, szektorsemleges minőségi ellenőrzéseket, indikátorokat vezetünk be, hogy a betegek, illetve például erre az ellátásra szorulók olyan döntéshozói helyzetbe kerüljenek, hogy tényleg jól tudjanak dönteni ebben – jelentette ki Hegedűs Zsolt.

A kérdésre, hogy az anonim petesejt-donációt tervezik-e engedélyezni, azt mondta: „Voltak egyeztetések, ha jól tudom, az egyházakkal is. A petesejt-donáció kérdését szintén ki fogjuk nyitni, tehát szeretnénk, hogy Magyarországon is elérhető legyen, és ne kelljen a magyaroknak, akik babát szeretnének, kimenniük Brnóba vagy Csehországba, tehát mindenképpen ki fogjuk nyitni a kérdést” – mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az InfoRádióban.

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