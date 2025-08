Titok, milyen felmérésre hivatkozik Pintér Sándor államtitkára

Kapcsolódó cikk Takács Péter máris reagált a Tisza egészségügyi terveire: Magyar Péternek is odapörkölt Az államtitkár csalódott.

A Lakmusz ezt követően ismét a Belügyminisztériumhoz fordult, július 15-én közérdekű adatigénylést adott be a tárcához, ahonnan ugyanazt a felmérést kérte, mint az OKFŐ-től, és megjegyezte, az OKFŐ arról tájékoztatta, hogy nála nincs ilyen kutatás.

A portál ezek után az OKFŐ-höz adott be közérdekű adatigénylést, kérve, hogy küldje el számára a Belügyminisztérium által megjelölt dokumentumot. Az Országos Kórházi Főigazgatóság július 14-én küldött válaszában azonban ez állt:

„Kormányzásunk kezdetén a műtők, intenzív osztályok és kiemelt kezelő helyiségek 56 százaléka volt klimatizált, most 96 százalék” – jelentette ki Takács Péter egészségügyi államtitkár még június végén az ATV-ben, ahol a tiszás Kulja Andrással vitázott. A Lakmusz most arról ír, a Belügyminisztérium (BM) szerint ez a szám egy felmérésen alapul, de dokumentumot az adatigénylésére nem adta ki se a BM, se a felmérést elvileg elvégző Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ).

