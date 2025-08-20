2p
Titokzatos járvány ütötte fel a fejét a szomszédunkban

Harminc év után ütötte fel a fejét a rejtélyes betegség Szlovákiában, és több tucat beteg került kórházba tüdőgyulladás miatt. A Q-láz betegség állatról terjed emberre, de egyelőre nem találják a fertőzés forrását a szakemberek.

Több tucat lakos került kórházba tüdőgyulladás miatt Szlovákiában. A Privigyei járásban, Rásztony (Ráztočno) településen igazolták a legtöbb betegséget, ahol sokan orvosi segítségre szorultak. A fertőzés veszélye folyamatosan fennáll, de annak forrása továbbra is rejtély. Ez a lassan elfelejtett betegség állatokról terjed emberre, de hogy pontosan honnan indult a járvány, nem lehet tudni – írja a vaol.hu az  ujszo.com-ra hivatkozva.

A helyi nagyállattartó telepeken elvégzett vizsgálatok nem hoztak eredményt, a szarvasmarhák, juhok és kecskék egészségesek. „Onnan nem sikerült azonosítani a fertőzés forrását” – erősítette meg Igor Podoba, a helyi Állategészségügyi Hivatal vezetője, hogy nem tudják mi betegítette meg az embereket.

A higiénikusok nem zárják ki, hogy a kórokozó a levegő útján terjedt, sőt, az sem kizárt, hogy egy elhullott állat teteméből indult ki a fertőzés. 

Többen kórházba is kerültek
Fotó: Depositphotos

Az elmúlt napokban nem került újabb beteg a közeli bajmóci intézménybe, és a korábban kezelt pácienseket már hazaengedték. A szakértők azonban veszélyre figyelmeztetnek,  amíg a forrást nem találják meg, addig fennáll a kockázat.

A Q-láz ritka betegség, és generációk óta nem találkoztak vele a térségben. egy zoonózis, vagyis állatról emberre terjedő fertőző betegség. A kórokozója a Coxiella burnetii nevű baktérium.

Kihátrált Pintér Sándor az államtitkára mögül?

Az idő nem gyógyít: bajban vannak a magyar nyugdíjasok

Fertőzött víz a kórházban: mi történik azzal, aki érintkezik vele?

