Több tízezer új résztvevő a Millió Lépés programban

A Millió Lépés az iskoládért program az elmúlt években országos közösségi kezdeményezéssé nőtte ki magát. Eredeti célja az volt, hogy a mindennapi mozgást játékos formában, iskolai közösségeken keresztül tegye vonzóbbá a gyerekek, pedagógusok és családok számára. Azóta a program egyre szélesebb társadalmi üggyé vált: a lépések gyűjtése mellett minden kihívás fontos egészségügyi és társadalmi témára irányítja a figyelmet. Az idei tavaszi fordulóban ez a téma a női egészség volt.
A mozgás mellett a megelőzés is közös üggyé vált
A kihívás egyik legfontosabb célja az volt, hogy a résztvevők ne csak többet mozogjanak, hanem tudatosabban figyeljenek saját egészségükre is. A kampány során hangsúlyt kapott a női egészségmegőrzés, a rendszeres szűrések jelentősége, az önvizsgálat, a megelőzés, valamint az, hogy a családok egészsége gyakran a nők egészségtudatosságán keresztül is formálódik.
A program üzenete szerint az édesanyák, nagymamák, lányok és női családtagok egészsége nem magánügy, hanem közös felelősség. A nők sokszor egyszerre gondoskodnak gyerekekről, idősebb hozzátartozókról, családról és munkahelyi feladatokról, miközben saját egészségük könnyen háttérbe szorulhat. A Millió Lépés idei kihívása éppen erre szerette volna felhívni a figyelmet: a rendszeres mozgás és a megelőzés nem külön feladat, hanem olyan mindennapi döntés, amely hosszú távon az egész család életminőségére hatással lehet.
A téma hitelességét erősítették azok a ráktúlélő kihívók is, akik saját történetükön keresztül mutatták meg, miért fontos az önmagunkra fordított figyelem, a szűrővizsgálatok és az időben történő felismerés. Személyes példájuk arra emlékeztetett, hogy az egészségtudatosság nem elvont üzenet, hanem valódi élethelyzetekben, döntésekben és sorsokban jelenik meg.
„Büszke vagyok rá, hogy az aktív életmód üzenete mellett a női egészség is központi témává vált: figyeljünk jobban a nőkre, az édesanyákra és a megelőzés fontosságára. Erre több ráktúlélő kihívó is hitelesen, saját történetén keresztül hívta fel a figyelmet, amelyről fontos, hogy a fiatalok is tudjanak” – tájékoztatott dr. Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója.
A nők különösen aktívan vettek részt a kihívásban
A tavaszi forduló részvételi adatai is azt mutatják, hogy a női egészség témája sokakat megszólított, hiszen a résztvevők 63 százaléka nő, 37 százaléka férfi volt.
Ez a megoszlás különösen fontos visszajelzés volt egy olyan kampányban, amely célul tűzte ki, hogy a nők fordítsanak nagyobb figyelmet a saját egészségükre, mozgásukra és megelőzéssel kapcsolatos döntéseikre.
A Millió Lépés közösségi ereje abban rejlik, hogy nem sportteljesítményt vár el a résztvevőktől, hanem a mindennapi aktivitást teszi láthatóvá. A séta, a kirándulás, a kerékpározás, a házimunka, a kertészkedés vagy más mozgásformák mind lépésszámmá alakíthatók az applikációban, így a program azok számára is elérhető, akik nem sportolnak rendszeresen, de szeretnének tudatosabban és aktívabban élni.
Iskolák, családok és közösségek léptek együtt
A Millió Lépés továbbra is erősen épít az iskolai közösségekre. A kihívás során 834 iskola teljesítette legalább hétszer az Országos Kékkör 2583 kilométeres távját, ezzel bekerülve az Aktív Magyarország Program támogatásával megvalósuló, egymillió forintos nyereményért zajló sorsolásba. A közös cél a diákokat, pedagógusokat, szülőket és családtagokat is mozgósította, miközben a program a gyerekek mindennapjaiban is természetesebbé tette az aktív életmódot.
Az iskolai részvétel azért is meghatározó, mert a gyerekek egészséghez való viszonya a mindennapi mintákon keresztül formálódik. Ha a mozgás közös családi vagy iskolai élménnyé válik, az hosszú távon is erősítheti az egészségtudatos döntéseket.
Az egymillió forintos iskolai támogatások sorsolását szerdán, június 10-én tartották az M4 Sporton. A részletes eredmények és az aktuális információk a Millió Lépés hivatalos felületein érhetők el.
A munkahelyek is bekapcsolódtak az aktív életmód támogatásába
A Millió Lépés vállalati programja, a „Lép a cég!” kihívás idén is azt mutatta meg, hogy a munkahelyeknek fontos szerepük lehet az egészségtudatos életmód ösztönzésében. A cégek három héten keresztül gyűjtötték a lépéseket, ezzel nemcsak munkatársaikat motiválták több mozgásra, hanem a közösségi élményt és a munkahelyi jóllétet is erősítették.
A vállalati kihívásban 56 cég vett részt, 4127 munkavállalóval, akik összesen közel 1 milliárd lépést gyűjtöttek. A résztvevő vállalatok példája azt mutatja, hogy az aktív életmód támogatása nemcsak egyéni döntés, hanem szervezeti kultúra kérdése is lehet.
A „Lép a cég!” kihívás ősszel folytatódik: a szervezők szeptember végén újra meghirdetik a vállalati fordulót, amelyben a munkahelyi közösségek ismét közös célért gyűjthetik a lépéseket.
A Millió Lépés hatása túlmutat a lépésszámon
A Millió Lépés célja, hogy a rendszeres mozgás, az egészségtudatos gondolkodás és a megelőzés hosszú távon is természetes részévé váljon a résztvevők életének. Az idei tavaszi kihívás különösen fontos üzenete az volt, hogy a női egészségre nemcsak akkor kell figyelni, amikor már baj van. A mindennapi mozgás, a rendszeres szűrés, az önmagunkra fordított idő és a közösségi támogatás együtt segíthet abban, hogy a megelőzés valóban a mindennapok részévé váljon.
A programhoz továbbra is bárki csatlakozhat a Magyar Szervátültetettek Szövetsége ingyenes Millió Lépés applikációjának letöltésével, amely több mint hatvanféle mozgásformát alakít át lépésszámmá.