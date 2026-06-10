Több tízezer új résztvevő a Millió Lépés programban

A Millió Lépés az iskoládért program az elmúlt években országos közösségi kezdeményezéssé nőtte ki magát. Eredeti célja az volt, hogy a mindennapi mozgást játékos formában, iskolai közösségeken keresztül tegye vonzóbbá a gyerekek, pedagógusok és családok számára. Azóta a program egyre szélesebb társadalmi üggyé vált: a lépések gyűjtése mellett minden kihívás fontos egészségügyi és társadalmi témára irányítja a figyelmet. Az idei tavaszi fordulóban ez a téma a női egészség volt.

A mozgás mellett a megelőzés is közös üggyé vált

A kihívás egyik legfontosabb célja az volt, hogy a résztvevők ne csak többet mozogjanak, hanem tudatosabban figyeljenek saját egészségükre is. A kampány során hangsúlyt kapott a női egészségmegőrzés, a rendszeres szűrések jelentősége, az önvizsgálat, a megelőzés, valamint az, hogy a családok egészsége gyakran a nők egészségtudatosságán keresztül is formálódik.

A program üzenete szerint az édesanyák, nagymamák, lányok és női családtagok egészsége nem magánügy, hanem közös felelősség. A nők sokszor egyszerre gondoskodnak gyerekekről, idősebb hozzátartozókról, családról és munkahelyi feladatokról, miközben saját egészségük könnyen háttérbe szorulhat. A Millió Lépés idei kihívása éppen erre szerette volna felhívni a figyelmet: a rendszeres mozgás és a megelőzés nem külön feladat, hanem olyan mindennapi döntés, amely hosszú távon az egész család életminőségére hatással lehet.

A téma hitelességét erősítették azok a ráktúlélő kihívók is, akik saját történetükön keresztül mutatták meg, miért fontos az önmagunkra fordított figyelem, a szűrővizsgálatok és az időben történő felismerés. Személyes példájuk arra emlékeztetett, hogy az egészségtudatosság nem elvont üzenet, hanem valódi élethelyzetekben, döntésekben és sorsokban jelenik meg.

A program üzenete szerint az édesanyák, nagymamák, lányok és női családtagok egészsége nem magánügy, hanem közös felelősség

Fotó: milliolepes.hu

„Büszke vagyok rá, hogy az aktív életmód üzenete mellett a női egészség is központi témává vált: figyeljünk jobban a nőkre, az édesanyákra és a megelőzés fontosságára. Erre több ráktúlélő kihívó is hitelesen, saját történetén keresztül hívta fel a figyelmet, amelyről fontos, hogy a fiatalok is tudjanak” – tájékoztatott dr. Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója.

A nők különösen aktívan vettek részt a kihívásban

A tavaszi forduló részvételi adatai is azt mutatják, hogy a női egészség témája sokakat megszólított, hiszen a résztvevők 63 százaléka nő, 37 százaléka férfi volt.

Ez a megoszlás különösen fontos visszajelzés volt egy olyan kampányban, amely célul tűzte ki, hogy a nők fordítsanak nagyobb figyelmet a saját egészségükre, mozgásukra és megelőzéssel kapcsolatos döntéseikre.

A Millió Lépés közösségi ereje abban rejlik, hogy nem sportteljesítményt vár el a résztvevőktől, hanem a mindennapi aktivitást teszi láthatóvá. A séta, a kirándulás, a kerékpározás, a házimunka, a kertészkedés vagy más mozgásformák mind lépésszámmá alakíthatók az applikációban, így a program azok számára is elérhető, akik nem sportolnak rendszeresen, de szeretnének tudatosabban és aktívabban élni.

Iskolák, családok és közösségek léptek együtt

A Millió Lépés továbbra is erősen épít az iskolai közösségekre. A kihívás során 834 iskola teljesítette legalább hétszer az Országos Kékkör 2583 kilométeres távját, ezzel bekerülve az Aktív Magyarország Program támogatásával megvalósuló, egymillió forintos nyereményért zajló sorsolásba. A közös cél a diákokat, pedagógusokat, szülőket és családtagokat is mozgósította, miközben a program a gyerekek mindennapjaiban is természetesebbé tette az aktív életmódot.

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Az iskolai részvétel azért is meghatározó, mert a gyerekek egészséghez való viszonya a mindennapi mintákon keresztül formálódik. Ha a mozgás közös családi vagy iskolai élménnyé válik, az hosszú távon is erősítheti az egészségtudatos döntéseket.

Az egymillió forintos iskolai támogatások sorsolását szerdán, június 10-én tartották az M4 Sporton. A részletes eredmények és az aktuális információk a Millió Lépés hivatalos felületein érhetők el.

A munkahelyek is bekapcsolódtak az aktív életmód támogatásába

A Millió Lépés vállalati programja, a „Lép a cég!” kihívás idén is azt mutatta meg, hogy a munkahelyeknek fontos szerepük lehet az egészségtudatos életmód ösztönzésében. A cégek három héten keresztül gyűjtötték a lépéseket, ezzel nemcsak munkatársaikat motiválták több mozgásra, hanem a közösségi élményt és a munkahelyi jóllétet is erősítették.

A vállalati kihívásban 56 cég vett részt, 4127 munkavállalóval, akik összesen közel 1 milliárd lépést gyűjtöttek. A résztvevő vállalatok példája azt mutatja, hogy az aktív életmód támogatása nemcsak egyéni döntés, hanem szervezeti kultúra kérdése is lehet.

A „Lép a cég!” kihívás ősszel folytatódik: a szervezők szeptember végén újra meghirdetik a vállalati fordulót, amelyben a munkahelyi közösségek ismét közös célért gyűjthetik a lépéseket.

A Millió Lépés hatása túlmutat a lépésszámon

A Millió Lépés célja, hogy a rendszeres mozgás, az egészségtudatos gondolkodás és a megelőzés hosszú távon is természetes részévé váljon a résztvevők életének. Az idei tavaszi kihívás különösen fontos üzenete az volt, hogy a női egészségre nemcsak akkor kell figyelni, amikor már baj van. A mindennapi mozgás, a rendszeres szűrés, az önmagunkra fordított idő és a közösségi támogatás együtt segíthet abban, hogy a megelőzés valóban a mindennapok részévé váljon.

A programhoz továbbra is bárki csatlakozhat a Magyar Szervátültetettek Szövetsége ingyenes Millió Lépés applikációjának letöltésével, amely több mint hatvanféle mozgásformát alakít át lépésszámmá.